Речь идёт о длинных и прямых проездах вдоль корпусов 117-118, 126-128 и 1206, в которых можно разогнаться до большой скорости. В этих дворах за последние два месяца сбили двух пешеходов (случай 1, 2).
«По итогам рассмотрения вашего обращения принято положительное решение. Управам Силино и Матушкино поручено включить выполнение работ по установке искусственных неровностей и соответствующих дорожных знаков в план благоустройства района на 2025 год» , — сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.
Решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения. При этом в запросе редакции не шла речь о «лежачих полицейских» — мы просто просили «рассмотреть вопрос о безопасности пешеходов в этих дворах». Также мы просили префекта Смирнова поручить управам районов выявить и обследовать все подобные (длинные и прямые) проезды в жилых зонах для проактивного обеспечения в них безопасности пешеходов. На это в префектуре ответили, что такая работа проводится постоянно.