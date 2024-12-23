«По итогам рассмотрения вашего обращения принято положительное решение. Управам Силино и Матушкино поручено включить выполнение работ по установке искусственных неровностей и соответствующих дорожных знаков в план благоустройства района на 2025 год» , — сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.

Решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения. При этом в запросе редакции не шла речь о «лежачих полицейских» — мы просто просили «рассмотреть вопрос о безопасности пешеходов в этих дворах». Также мы просили префекта Смирнова поручить управам районов выявить и обследовать все подобные (длинные и прямые) проезды в жилых зонах для проактивного обеспечения в них безопасности пешеходов. На это в префектуре ответили, что такая работа проводится постоянно.