Пять магазинов «ВкусВилл» стали работать круглосуточно. Ночью там нет никого, кроме покупателей 23.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Вот адреса круглосуточных магазинов:

  • Площадь Юности, дом 2 строение 1 (период работы без продавца с 22:00 до 08:00)
  • корпус 234А (c 21 до 09)
  • корпус 355 в ЖК «Зеленоград Сити» (22-07)
  • корпус 439 в здании «1000 мелочей» (22-07)
  • Георгиевский проспект 33к5 (22-08)
  • Менделеево, улица Пионерская 4а/1 (21-09)
  • Рузино, мкр Кутузовский дом 2 в ЖК «Новый Зеленоград» (22-08)

Чтобы войти в магазин, нужно:

  • нажать кнопку на двери магазина
  • нажать «отсканировать QR» в приложении «ВкусВилла»
  • навести камеру на код в терминале при входе

Если возникнут сложности, то на входе указан телефон для их решения.

«Вчера после 22:00 заходила во ВкусВилл по QR-коду, — рассказала в чате района местная жительница Татьяна. — В магазине пусто, даже продавца не было. Взяла что нужно, оплатила через кассу самообслуживания и ушла. Очень удобно, когда возвращаешься поздно». Оплата, разумеется, только безналичная.

Первые магазины без продавцов начали появляться у «ВкусВилла» в августе. Сеть понемногу расширяется.

«Несмотря на современные технологии (например, сканирование лица и QR-кода), без персонала бороться с воровством трудно», говорит один из экспертов, опрошенных ранее «Ведомостями». Он добавляет, что первые магазины без продавцов появились в США в середине 2010-х, но с тех пор формат так и не стал массовым. Однако во «ВкусВилле» приводят в пример Южную Корею, где числе таких магазинов растёт.

Решение «ВкусВилла» открывать магазины без продавцов может быть связано с нехваткой кадров, говорят другие эксперты. Дефицит специалистов розничной торговли сейчас 15-20%. Кроме того, таким образом сеть сократит расходы на персонал — за работу в ночное время полагается повышенная оплата.

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Метки:
магазины вкусвилл
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