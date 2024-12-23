Вот адреса круглосуточных магазинов:

Площадь Юности, дом 2 строение 1 (период работы без продавца с 22:00 до 08:00)

корпус 234А (c 21 до 09)

корпус 355 в ЖК «Зеленоград Сити» (22-07)

корпус 439 в здании «1000 мелочей» (22-07)

Георгиевский проспект 33к5 (22-08)

Менделеево, улица Пионерская 4а/1 (21-09)

Рузино, мкр Кутузовский дом 2 в ЖК «Новый Зеленоград» (22-08)

Чтобы войти в магазин, нужно:

нажать кнопку на двери магазина

нажать «отсканировать QR» в приложении «ВкусВилла»

навести камеру на код в терминале при входе

Если возникнут сложности, то на входе указан телефон для их решения.

«Вчера после 22:00 заходила во ВкусВилл по QR-коду, — рассказала в чате района местная жительница Татьяна. — В магазине пусто, даже продавца не было. Взяла что нужно, оплатила через кассу самообслуживания и ушла. Очень удобно, когда возвращаешься поздно». Оплата, разумеется, только безналичная.

Первые магазины без продавцов начали появляться у «ВкусВилла» в августе. Сеть понемногу расширяется.

«Несмотря на современные технологии (например, сканирование лица и QR-кода), без персонала бороться с воровством трудно», говорит один из экспертов, опрошенных ранее «Ведомостями». Он добавляет, что первые магазины без продавцов появились в США в середине 2010-х, но с тех пор формат так и не стал массовым. Однако во «ВкусВилле» приводят в пример Южную Корею, где числе таких магазинов растёт.

Решение «ВкусВилла» открывать магазины без продавцов может быть связано с нехваткой кадров, говорят другие эксперты. Дефицит специалистов розничной торговли сейчас 15-20%. Кроме того, таким образом сеть сократит расходы на персонал — за работу в ночное время полагается повышенная оплата.