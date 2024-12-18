Оперативного контроля за парковкой на тротуаре, нет. В прошлом году префектура просила ГИБДД последить за ситуацией, но это не помогло. Дошло до того, что один местный житель своим телом закрывал проезд для машин.

Кстати, некоторые водители заезжают сюда по ошибке — зимой тротуар выглядит как местный проезд. «Зеленоград.ру» просил префектуру более внятно обозначить тротуар, но чиновники отказали.