Это происходит из-за отодвинутых каменных столбиков, загораживающих въезд на тротуар летом. Отодвигают их для въезда уборочной техники. Почему после уборки не ставят на место, непонятно.
Бороться с парковкой на широком тротуаре Центрального проспекта городская администрация начала больше пяти лет назад, когда после его реконструкции, мест для машин стало меньше. Тогда префектура объявила о «зачистке» пешеходной зоны с помощью эвакуаторов и обещала делать это регулярно. Действительно, машин после этого стало меньше, но полностью избавиться от них не удавалось.
Оперативного контроля за парковкой на тротуаре, нет. В прошлом году префектура просила ГИБДД последить за ситуацией, но это не помогло. Дошло до того, что один местный житель своим телом закрывал проезд для машин.
Кстати, некоторые водители заезжают сюда по ошибке — зимой тротуар выглядит как местный проезд. «Зеленоград.ру» просил префектуру более внятно обозначить тротуар, но чиновники отказали.