Большой продуктовый магазин в корпусе 1006А был закрыт больше месяца. Теперь он открыт с 8 до 23 часов. В торговом зале чисто и просторно, работают шесть касс самообслуживания.
Это единственный магазин сети «Лента», оставшийся в Зеленограде: в прошлом году закрыли «Ленту» в Савёлкинском проезде, в январе этого года — «Ленту» на улице Гоголя, возле «Иридиума».
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