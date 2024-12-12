Магазин «Лента» открылся после ремонта возле Крюковской площади 12.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Большой продуктовый магазин в корпусе 1006А был закрыт больше месяца. Теперь он открыт с 8 до 23 часов. В торговом зале чисто и просторно, работают шесть касс самообслуживания.

Это единственный магазин сети «Лента», оставшийся в Зеленограде: в прошлом году закрыли «Ленту» в Савёлкинском проезде, в январе этого года — «Ленту» на улице Гоголя, возле «Иридиума».

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Метки:
микрорайон 10, магазины лента
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