В рамках проекта «Театр в кино» три постановки самого новогоднего балета «Щелкунчик» покажут в кинотеатрах в торговых центрах «Иридиум» и «Зеленопарк».
Знаменитый хореограф неоднократно ставил «Щелкунчика» в разных театрах, с каждым разом все больше уходя от излишней сладости классической версии. В этой постановке он добился идеального сочетания мрачноватого и сюрреалистичного гофмановского стиля со сказочным рождественским настроением. Для взрослых и подростков его история — своего рода психоанализ сложностей взросления и первой любви, а для детей — настоящая сказка, немного страшноватая и загадочная, но очень красивая и счастливая.
15 декабря, воскресенье в 15:00
В кинотеатре «Зеленопарка»
Билеты по 650 рублей
Исполняют артисты легендарной Академии русского балета им. Вагановой в оригинальных мультимедийных декорациях. Вайнонен сочинил спектакль о девочке, которой приснились чудеса, услышал в музыке Чайковского гармонию конфетно-карамельных детских грёз и выстроил танцевальное действие, опираясь на традиции балета ХIХ века — в этом «Щелкунчике» перипетии сюжета представлены танцевально, и его хореографическое разнообразие стало залогом долгой сценической жизни — спектакль не сходит со сцены уже более восьмидесяти лет.
25 декабря, среда, 19:00
В кинотеатре «Иридиума»
Билеты по 770 рублей
Балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителя неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера — и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет ёлка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. Смотреть «Щелкунчика» Большого театра в кинотеатрах по всей стране стало уже доброй традицией для многих зрителей в разных городах России.
30 декабря, понедельник, 19:00
31 декабря, вторник, 12:00 (2 часа 16 минут с одним антрактом)
В кинотеатрах «Зеленопарка» и «Иридиума»
Билеты 900-100 рублей