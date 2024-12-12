Постановка Рудольфа Нуреева, исполненная в Венской опере

Знаменитый хореограф неоднократно ставил «Щелкунчика» в разных театрах, с каждым разом все больше уходя от излишней сладости классической версии. В этой постановке он добился идеального сочетания мрачноватого и сюрреалистичного гофмановского стиля со сказочным рождественским настроением. Для взрослых и подростков его история — своего рода психоанализ сложностей взросления и первой любви, а для детей — настоящая сказка, немного страшноватая и загадочная, но очень красивая и счастливая.