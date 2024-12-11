Семьсот рублей будут ежемесячно переплачивать зеленоградцы из-за нахождения Крюково в пригородной зоне МЦД. Наш депутат обещал это исправить 11.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Месячный «Единый» абонемент для центральной зоны МЦД с января подорожает и будет стоить 3070 рублей, а для пригородной — 3750. Несмотря на то, что Зеленоград — часть Москвы, мэрия и РЖД считают наш город «пригородом», а зеленоградцев — москвичами второго сорта.

Это обходится нам всё дороже и дороже. После подорожания в прошлом октябре — 510 рублей, после подорожания в мае — 580, теперь — почти 700. И это, не считая отсутствия льготной пересадки с МЦД в Крюково на городской автобус — для станция пригородной зоны льготы нет. (подробности здесь).

Эту очевидную несправедливость обещал исправить зеленоградский депутат в Мосгордуме от партии «Единая Россия» Андрей Титов. «Транспортная доступность Зеленограда необходима для повышения качества жизни», — говорил он во время избирательной кампании и обещал «работать на благо любимого Зеленограда». Решение проблемы с нахождением Зеленограда в пригородной зоне МЦД была его ключевым пунктом его программы действий.

В ожидании скорого повышения стоимости проезда, публично просим депутата Андрея Титова рассказать, как идёт работа над этими вопросами.

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Метки:
Титов Андрей Михайлович, сюжет: включение зеленограда в центральную зону мцд
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