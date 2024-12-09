В очередную годовщину начала контрнаступления советских войск под Москвой, у мемориала собрались представители управы, депутаты, ветераны, чтобы возложить цветы и почтить память погибших минутой молчания. Это первое торжественное мероприятие после капитального ремонта мемориала.
Осенью у 86-метровой подпорной стены вокруг памятника полностью заменили фундамент и облицовочную плитку — по замыслу, на более стойкую (прежняя постоянно отваливалась с тех пор, как в 2019 году ей заменили облицовку из натурального гранита). Кроме того, на территории памятника и вокруг него поменяли асфальт, покрытие из брусчатки — заменили на покрытие из гранитных плит. А также восстановили газоны, заменили бордюры, поставили вертикальные стойки под венки и обновили цветник.
Отремонтированная «Звезда» теперь выполнена в более холодной гамме и выглядит более скромно — мрамор скорее серый, чем красный, как до ремонта. По смете, новая плитка — это полированные мраморные плиты «Саянский мрамор» 600х600 мм, толщиной в 40 мм.
Мы осмотрели мемориал у корпуса 1006А со всех сторон — местами не очень понятно, действительно ли ремонт завершен — или на «изнанке» парапета облицовка не предусмотрена. Заказчиком ремонта выступил «Жилищник», на работы выделили около 10 миллионов рублей.
На старой фотографии — каким было это место в конце 1970-х. «Братская могила в 10-м микрорайоне, в районе улицы Колхозная», так он помечен на сайте ретро-фотографий Pastvu. Первые башни поблизости только что построили, а Колхозной называлась изогнутая улица, которая и сейчас идет мимо памятника через весь микрорайон к Школьному озеру — тогда на его берегу под соснами тоже располагались частные дома.
Нынешний мемориал с пятиконечной звездой на плите из красного гранита был открыт на месте старого простого обелиска в декабре 1981 года, в год 40-й годовщины битвы под Москвой. По официальной информации с сайтов префектуры и управы, здесь покоится прах 17 советских воинов-красноармейцев и одного офицера, павших при обороне столицы и посёлка Крюково. До начала строительства микрорайона захоронение размещалось на приусадебном участке одного из жителей посёлка Крюково — зимой 1941 года и весной 1942-го местные жители хоронили в таких могилах останки погибших солдат, найденные после жестких боев за станцию Крюково.