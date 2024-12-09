В очередную годовщину начала контрнаступления советских войск под Москвой, у мемориала собрались представители управы, депутаты, ветераны, чтобы возложить цветы и почтить память погибших минутой молчания. Это первое торжественное мероприятие после капитального ремонта мемориала.

Осенью у 86-метровой подпорной стены вокруг памятника полностью заменили фундамент и облицовочную плитку — по замыслу, на более стойкую (прежняя постоянно отваливалась с тех пор, как в 2019 году ей заменили облицовку из натурального гранита). Кроме того, на территории памятника и вокруг него поменяли асфальт, покрытие из брусчатки — заменили на покрытие из гранитных плит. А также восстановили газоны, заменили бордюры, поставили вертикальные стойки под венки и обновили цветник.