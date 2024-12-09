Проезд в автобусе 1297к «Голубое — Крюково — Зеленопарк» подорожал 09.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Объявление об этом вывешено в самом автобусе. Новая цена с 9 декабря:

  • Голубое—Крюково: 70 рублей
  • станция Крюково—Зеленопарк: 70 рублей
  • Голубое—Зеленопарк: 100 рублей

Перевозку на маршруте 1297к осуществляет коммерческий перевозчик «Гудвиль» по нерегулируемым тарифам. Из Голубого до Крюково также ходит автобус «Мострансавто» 495 по регулируемым тарифам.

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Метки:
деревня голубое, автобусы в зеленопарк, автобус 1297к
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