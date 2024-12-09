Объявление об этом вывешено в самом автобусе. Новая цена с 9 декабря:
- Голубое—Крюково: 70 рублей
- станция Крюково—Зеленопарк: 70 рублей
- Голубое—Зеленопарк: 100 рублей
Перевозку на маршруте 1297к осуществляет коммерческий перевозчик «Гудвиль» по нерегулируемым тарифам. Из Голубого до Крюково также ходит автобус «Мострансавто» 495 по регулируемым тарифам.
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