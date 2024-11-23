Бронзовую скульптуру лебедей поставят на пруду Быково болото в 1-м микрорайоне 23.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Вот так будет выглядеть новая скульптура лебедей на пруду Быково болото.

Прежняя скульптура на берегу пруда исчезла во время масштабного благоустройства этим летом. Что с ней случилось, неизвестно — то ли повредили, то ли просто решили, что пора её заменить. Обещали поставить новую до конца октября, но что-то пошло не так.

Теперь «Жилищник» выделил более пяти миллионов рублей на изготовление новой скульптуры и её установку. Всё должны сделать до конца июня 2025 года.

Скульптура лебедей появилась на берегу пруда в 2017 году — это логично, ведь в пруду живут лебеди. А до лебедей стояла скульптура пеликанов.

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Метки:
микрорайон 1, пруд быково болото, скульптуры
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