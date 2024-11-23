История пруда Быково Болото — первого водоёма Зеленограда
Вот так будет выглядеть новая скульптура лебедей на пруду Быково болото.
Прежняя скульптура на берегу пруда исчезла во время масштабного благоустройства этим летом. Что с ней случилось, неизвестно — то ли повредили, то ли просто решили, что пора её заменить. Обещали поставить новую до конца октября, но что-то пошло не так.
Теперь «Жилищник» выделил более пяти миллионов рублей на изготовление новой скульптуры и её установку. Всё должны сделать до конца июня 2025 года.
Скульптура лебедей появилась на берегу пруда в 2017 году — это логично, ведь в пруду живут лебеди. А до лебедей стояла скульптура пеликанов.
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