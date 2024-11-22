К переводу на закрытую схему горячего водоснабжения начали готовить пять корпусов 1-го микрорайона 22.11.2024 ZELENOGRAD.RU

«Жилищник» заказал разработку проекта капитального ремонта инженерных систем для перехода с открытой на закрытую схему в корпусах 158, 162, 164, 165, 166. Это должно улучшить качество горячей воды. Но до самих работ ещё далеко — сроки перевода всех оставшихся домов сдвинули на два года.

Эти корпуса построены в 1971—1974 годах и входят в список зеленоградских домов с открытой схемой горячего водоснабжения. Перевод на закрытую схему подразумевает установку индивидуальных тепловых пунктов и автоматизированных узлов управления системами отопления. Пока же в рамках проекта предстоит обследовать техническое состояние подвалов, систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, электросетей, составить смету работ, согласовать проект с МОЭК. Кроме того, подрядчик должен будет заранее рассчитать уровень шума от будущего оборудования в подвалах и предложить шумозащитные меры для жителей первых этажей.

На проектирование даётся пять месяцев, работы оцениваются в 29 миллионов рублей. В октябре «Жилищник» заключил контракт с подрядчиком на выполнение проекта аналогичных работ в четырёх 200-х корпусах. Но срок почему-то вдвое меньше — чуть больше двух месяцев, к концу года документация должна быть сделана.

Подвал — общедомовое имущество, и установку оборудования нужно согласовывать с собственниками дома — провести общие собрания. Для одобрения работ необходимо положительное решение не менее двух третей собственников помещений в доме. Голосования пройдут онлайн, через «Электронный дом». «Собрания пройдут, когда документацию сделают вчерне», сообщал раньше начальник управления ЖКХ префектуры Сергей Галустов. И описал сам процесс: «Бригада заходит в подвал, в течение 3-4 недель выполнит работы, установит оборудование в отдельном помещении, возможно, переложит некоторые коммуникации в подвале».

В Зеленограде на открытой схеме остаются 140 корпусов — это дома в старом городе 1970-1990-х годов постройки. Перевести их на закрытую схему планировали к 2026 году. Но в недавно обновленной московской адресной инвестиционной программе строительства сроки уже другие — до 2028-го. Работы финансируются городом по программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».

Зачем переводить дома с открытой на закрытую схему

При открытой схеме горячего водоснабжения горячую воду берут прямо из теплосети. В батареях и кранах с горячей водой — одна и та же вода. В краны она доходит через несколько труб, собирая ржавчину и грязь, и приходит уже с примесями и бактериями. Это не значит, что грязная вода в доме с открытой схемой — нормальное явление. Проблема может быть и в старых трубах внутри дома, и в том, что центральное отопление не промывают. Любая примесь в горячей воде — повод для жалобы и перерасчета коммунальной платы.

Закрытая схема подразумевает, что системы отопления и горячего водоснабжения работают по независимым схемам. Вода из теплотрассы идет в батареи, не смешиваясь с водопроводной водой. До квартир доходят, условно говоря, две воды — одна техническая для отопления, другая подогретая питьевая. Подогревают её на ИТП, который обслуживает один дом или его часть (например, подъезд). Или на ЦТП, рассчитанном на два и больше домов. В ИТП и ЦТП размещают теплообменное и насосное оборудование, счетчики и системы автоматизации. При закрытой схеме к каждому дому или ЦТП (обслуживает несколько домов) подводится только холодная вода, а дальше нагревается на тепловом пункте — индивидуальном или центральном — и по отдельной трубе подается в квартиры. Это должно обеспечивать большую чистоту горячей воды и оптимальную температуру для конкретного дома, поскольку её можно регулировать.

Власти говорят, что закрытая схема экономичнее — позволяет рациональнее использовать тепло и уменьшить затраты на очистку воды. При открытой схеме в комнатные батареи подается вода питьевого качества, очищать и обеззараживать воду для батарей нет никакого смысла, и «значительная часть затрат на эти непростые процедуры буквально уходит в атмосферу», отметил ранее префект Анатолий Смирнов.

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Метки:
микрорайон 1, сюжет: перевод на закрытую схему горячего водоснабжения
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