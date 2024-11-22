Эти корпуса построены в 1971—1974 годах и входят в список зеленоградских домов с открытой схемой горячего водоснабжения. Перевод на закрытую схему подразумевает установку индивидуальных тепловых пунктов и автоматизированных узлов управления системами отопления. Пока же в рамках проекта предстоит обследовать техническое состояние подвалов, систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, электросетей, составить смету работ, согласовать проект с МОЭК. Кроме того, подрядчик должен будет заранее рассчитать уровень шума от будущего оборудования в подвалах и предложить шумозащитные меры для жителей первых этажей.

На проектирование даётся пять месяцев, работы оцениваются в 29 миллионов рублей. В октябре «Жилищник» заключил контракт с подрядчиком на выполнение проекта аналогичных работ в четырёх 200-х корпусах. Но срок почему-то вдвое меньше — чуть больше двух месяцев, к концу года документация должна быть сделана.

Подвал — общедомовое имущество, и установку оборудования нужно согласовывать с собственниками дома — провести общие собрания. Для одобрения работ необходимо положительное решение не менее двух третей собственников помещений в доме. Голосования пройдут онлайн, через «Электронный дом». «Собрания пройдут, когда документацию сделают вчерне», сообщал раньше начальник управления ЖКХ префектуры Сергей Галустов. И описал сам процесс: «Бригада заходит в подвал, в течение 3-4 недель выполнит работы, установит оборудование в отдельном помещении, возможно, переложит некоторые коммуникации в подвале».

В Зеленограде на открытой схеме остаются 140 корпусов — это дома в старом городе 1970-1990-х годов постройки. Перевести их на закрытую схему планировали к 2026 году. Но в недавно обновленной московской адресной инвестиционной программе строительства сроки уже другие — до 2028-го. Работы финансируются городом по программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение».