Опасный люк на лыжероллерной трассе закатали в асфальт 12.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Проблема появилась ещё летом — на спортивной трассе, где из-за высоких скоростей нужен идеально ровный асфальт, появился люк, который сделал опасными тренировки и невозможными соревнования. Почему коммуникации строящегося неподалеку 22-го микрорайона решили вынести прямо на спортивный объект, непонятно, но все документы были якобы согласованы.

Местные чиновники начали искать решение. Сначала поставили крышку люка «наименьшего диаметра». Разумеется, принципиально это проблему не решило. Затем люк вообще огородили столбиками, сделав только хуже. Подумав ещё, решили перенести саму трассу, чтобы она не пересекалась с коммуникациями.

А теперь внезапно на месте люка появилась асфальтовая заплатка. «В связи с невыполнением „Водоканалом“ ранее запланированных работ, колодец убрали и заасфальтировали, трассу не переносили», сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.

Закончилась ли на этом история или люк ещё может вылезти на поверхность, неизвестно. Но пока новости хорошие.

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Метки:
микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), микрорайон 22 (жк зеленый парк, циэ), лыжероллерная трасса
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