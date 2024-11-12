Снесенное здание и участок под ним находятся в частной собственности. На строительном плакате изображено будущее здание с фермерским рынком в центре. Не факт, что он будет — это давние планы, которые сейчас не особо актуальны. Сбор заявок от потенциальных арендаторов начнётся в декабре, рассказал «Зеленоград.ру» совладелец компании-собственника. Пока нет ясной торговой концепции, у помещений свободное назначение.

Семь лет назад собственник планировал реконструировать одноэтажное здание, но в итоге построят двухэтажное, а бывшие 588 квадратных метров превратятся в почти 2000 кв.м. В здании будут лифт, туалеты, рядом устроят парковку на 30 машиномест. Завершить строительство планируется до апреля 2026 года.

Непосредственно рядом с будущим ТЦ находится корпус 1512, седьмой и шестой подъезды дома от стройки отделяет лишь местный проезд. Но, видимо, строительные нормативы соблюдены: проект прошёл государственную экспертизу.



Непосредственно рядом с будущим торговым центром расположены две «Пятерочки» (корпуса 1508 и 1534). Через дорогу в 14-м микрорайоне — ещё одна «Пятёрочка», а также магазины «Верный» и ТЦ «Столица» с супермаркетом «Перекресток».