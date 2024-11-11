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Детская поликлиника для жителей района Крюково открылась после капитального ремонта. Вот что там внутри 11.11.2024 ZELENOGRAD.RU

Здание в 15-м микрорайоне полностью переделали внутри и снаружи в соответствии с новым стандартом московских поликлиник: новый внешний вид, интерьеры, планировки, мебель, расположение кабинетов, оборудование, буфет.

Поликлинику огородили забором, но со стороны корпусов 1535—1537 постарались максимально «прижать» его к зданию — так, чтобы пешеходные дорожки оказались вне забора. Калитки в заборе в часы работы поликлиники открыты — люди ходят транзитом между домами, автобусной остановкой и пешеходным переходом. Но в остальное время придётся ходить в обход. При этом требования, которые раньше обязывали огораживать учреждения здравоохранения, сейчас уже не действуют. Почему новые поликлиники огораживают, непонятно.

В поликлинике работают врачи-педиатры, а также ортопед, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог. А также прививочный и процедурный кабинеты, кабинеты забора биологического материала, охраны зрения, УЗИ, лучевой диагностики, функциональной диагностики, кабинет дежурного врача, фильтр-бокс, отделение физиотерапии и реабилитации, кабинет выдачи справок и направлений. Благодаря высвобождению площадей в поликлинике дополнительно открыто отделение для профилактических осмотров детей.

Травмпункта в этой поликлиники больше не будет. Пока он продолжает работать в здании больницы на Каштановой аллеи, а потом травмпункт будет в поликлинике, которую сейчас строят в 18-м микрорайоне. Останется ли после этого детский травмпункт в старом городе, пока неизвестно.

В здании и во дворе ещё видны мелкие недоделки, которые, вероятно, исправят в ближайшие дни. Внешне стало однозначно лучше. Надеемся, что улучшится и качество лечения. Ждем отзывов пациентов и врачей в зеленоградском телеграм-чате или анонимно в телеграм/ватсап или на news@zelenograd.ru.

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Метки:
поликлиника, микрорайон 15
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