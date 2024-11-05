Противогололёдным реагентом посыпаны дорожки, к примеру, на Центральной площади, но во дворах повсеместно — чистый лёд.
«8-й район — каток. Были вчера возле префектуры, тоже, каток, а не дорога. В половине первого дня все лестницы в пешеходных переходах были в утоптанном снегу, скользкие», «У нас смели снег и не посыпали ничем — получился каток», «В 1-м микрорайоне умеренно скользко: льдистый асфальт припорошен снежком. Песка или реагента нет», «корпус 1132 — голый лёд, реагенты не сыплют, еле ходим, Жилищнику фиг», «Еле дошло по 14-му району», «В травмпункте сегодня уже была жертва падения на улице», сообщают наши читатели в зеленоградском чате.
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