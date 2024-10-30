Удалось немного уменьшить вред от ограждения вокруг поликлиники, которого раньше не было — благодаря адекватной реакции префектуры и строителей на замечания местных жителей. Сделали новую дорожку для обхода забора, а в ограждении пять калиток для сквозного прохода. В любом случае — новые правила не обязывают теперь огораживать территории поликлиник.

Вернётся ли в поликлинику детский травмпункт, который на время ремонта переехал в горбольницу, пока неизвестно. Вероятно, нет — неподалеку, в 18-м микрорайоне, сейчас достраивают новую детскую поликлинику, в которой предусмотрен травмпункт.