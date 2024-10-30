Запись к врачам в корпусе 1513 уже доступна — с часа дня 11 ноября. Некоторые местные жители говорят, что у них есть запись и на 8 ноября. Официально о возобновлении работы филиала №1 поликлиники 105 пока не объявляли. Сейчас строители заканчивают работы в здании и вокруг него — похоже, им нужно еще несколько дней.
Удалось немного уменьшить вред от ограждения вокруг поликлиники, которого раньше не было — благодаря адекватной реакции префектуры и строителей на замечания местных жителей. Сделали новую дорожку для обхода забора, а в ограждении пять калиток для сквозного прохода. В любом случае — новые правила не обязывают теперь огораживать территории поликлиник.
Вернётся ли в поликлинику детский травмпункт, который на время ремонта переехал в горбольницу, пока неизвестно. Вероятно, нет — неподалеку, в 18-м микрорайоне, сейчас достраивают новую детскую поликлинику, в которой предусмотрен травмпункт.