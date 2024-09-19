Поликлинике не нужен забор — так считает 78% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (всего 2300 участников), который мы провели в нашем телеграм-канале после публикации новости об установке забора вокруг ремонтируемой детской поликлинике в 15 микрорайоне, которая раньше много лет обходилась без ограждения.

Установку ограждений вокруг поликлиник в мэрии объясняют «требованиями безопасности» и необходимостью «предотвращения террористических актов». Однако нам не удалось найти ни одного объяснения, как именно ограждения с открытыми калитками(!) спасут от террористов.

Но интереснее взглянуть на документы. Ни в законе «О противодействии терроризму», ни в постановлении правительства о требованиях к антитеррористической защищенности медицинских объектов ничего не сказано о необходимости заборов вокруг поликлиник.

Раньше департамент здравоохранения ссылался на санитарные требования к медицинским организациям (а вовсе не антитеррористические!), в которых, действительно, однозначно требовалось, чтобы их территория была ограждена. Но вот уже три года эти требования отменены, а в заменившем их документе про обязательное ограждение ни слова.

Все составляющие антитеррористической защищенности, на которых настаивает департамент, могут быть обеспечены мерами, которые не создают неудобств гражданам: мониторинг территории камерами наблюдения, обход охранниками, установку на въезде столбиков и шлагбаумов и так далее.

Любопытно, что даже требования к антитеррористической защищенности важных мест, которые обязательно должна охранять Росгвардия, подразумевают возможность снижать «инженерную укрепленность», если она не будут сооветствовать «архитектурно-планировочным решениям развития города». А это тот самый случай — мэр Собянин неоднократно высказывался против заборов.

«Если забор можно убрать, его нужно убрать. Если забор нельзя убрать, нужно постараться хотя бы сделать его прозрачным. Эту политику мы будем проводить в отношении всех огороженных территорий», — так звучит один из принципов программы «Мой район», которую поддерживает и мэр Собянин, и недавно избранный от Зеленограда депутат в Мосгордуме Титов. Спросим их, что они думают про ограждения поликлиник и вернемся с ответом.