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Вокруг детской поликлиники в Крюково ставят забор. Он перекроет удобные пешеходные маршруты 05.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Два десятка лет поликлиника в корпусе 1513 простояла без забора, удачно вписанная в жилой район, но теперь её ремонтируют по «новому стандарту московских поликлиник», который предусматривает огораживание, уродующее город и лишающее жителей привычных пеших маршрутов. А в случае с этой конкретной поликлиникой забор ещё ухудшает обзор при въезде во двор и ставит под угрозу деревья.

Сейчас установлены ещё не все секции забора, но уже понятно, что в закрытую территорию попали удобные дорожки к автобусной остановке и пешеходному переходу от корпусов 1522, 1524, 1535, 1537 и других, расположенных в глубине района. Путь в обход может увеличиться немного, на 50-130 метров, но в принципе непонятно, зачем городскую территорию, пусть и находящуюся на балансе поликлиники, исключают из пользования горожанами. Хорошо ещё, если все калитки в этом заборе будут открыты — в других отремонтированных по «новому стандарту» зданиях этого удалось добиться не сразу.

Некоторые секции вокруг корпуса 1513 пропущены. Очевидная причина — их мешают установить выросшие здесь деревья. Как поступят строители — запросят разрешение на спил мешающих стволов или выпилят фрагменты забора, чтобы не повредить деревья, пока неизвестно. Несмотря на варварскую практику обращения с деревьями, которую мы видим в последнее время, хочется надеяться на лучшее.

Представитель департамента здравоохранения заверил, что при установке забора деревья не пострадают и не будут вырублены, а в ограждении поставят калитки, которые днём будут открыты для прохода. «Поликлиники огораживаются забором по периметру в целях обеспечения безопасности и предотвращения террористических актов», сказали в депртаменте, но не пояснили, каким документом регламентируется обязательная установка забора, как единственного варианта для обеспечения безопасности и антитеррора.

Заборы вокруг поликлиник не нужны, считает большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе в нашем телеграм-канале (78% от 2300 человек).

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Метки:
поликлиника, микрорайон 15, заборы, ограждения, ворота
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