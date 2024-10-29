Проблема началась после закрытия школы в корпусе 1016, пустующую территорию которой теперь приходится обходить. Школа 1528 открыла альтернативную калитку и к ней быстро протянулись новые тропинки: весной и осенью — по грязи, зимой — через сугробы.

К новой калитке подходят и асфальтированные дорожки, но для жителей корпусов 1001—1003 и 1011 они неудобны. Более того, добраться до них можно только по местному проезду без тротуаров. Однако чиновники уверены, что по дороге идти лучше.

«Подходы к школе расположены в зоне действия дорожных знаков „Жилая зона“, где скорость движения не должна превышать 20 км/ч, и пешеход имеет преимущество перед движущимся транспортным средством», сообщил в ответ на обращение жительницы префект. Управа на запрос «Зеленоград.ру» ответила аналогично.

«Тут оживленное движение выезжающих из дворов автомобилей, — считает местная жительница Юлия, которая уже год добивается обустройства тропинок. — Только сегодня наблюдала, как автомобиль чуть не наехал на ребенка, не заметив его из-за пасмурной погоды и тумана».