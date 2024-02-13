Как будет развиваться московский транспорт до 2030 года. Самое важное из свежей программы 13.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Презентация свежей программы развития транспортрого комплекса Москвы до 2030 года появилась в интернете. Мы прочитали этот 80-страничный документ и вытащили самое важное для зеленоградцев о планах мэрии — не только, что есть в программе, но и чего нет.

Программу разрабатывали, опираясь на мнение жителей о проблемах. Вот они: высокий уровень шума, плохое качество воздуха, велосипеды и самокаты мешают пешеходам, дворы запаркованы машинами, некультурные пассажиры, заторы на дорогах, дорогое такси, нет прямого прохода к нужным объектам, автомобили быстро ездят по дворам, мало места для прогулок, опасное поведение водителей.

И вот как в мэрии планируют отвечать на эти вызовы

Автомобилистов будут пытаться пересаживать на общественный транспорт. Цель программы — уменьшить количество машин на дорогах на 300 тысяч в сутки (-11%). Ещё один целевой показатель — снизить среднюю загруженность дорог в часы пик на 2 балла (с 7-8 до 5-6 баллов).

Электрички будут ходить чаще, а пассажиров будет больше. В зоне до Зеленограда интервалы между электричками планируют уменьшить до 4-5 минут (утверждают, что сейчас 6-7, а строго пять минут будет к 2026 году). В зоне от Клина электрички будут ходить раз в 20 минут, в зоне от Твери — раз в 30 минут. Сами поезда будут ходить быстрей, вагону обновят. Число пассажиров вырастет на 24-49%

Возле станций метро и МЦД больше перехватывающих парковок, на которых можно бесплатно оставить машину, если дальше поехать на общественном транспорте. Их будут делать также в Московской области, так что стоит ждать перехватывающих парковок у всех станций МЦД по нашей линии.

Автобусы будут ориентироваться на подвоз пассажиров к станциям «рельсового каркаса», у нас это МЦД. И ещё одна функция наземного транспорта — маршруты к социальным объектам. В какой мере автобусы будут ориентированы на тех, кому не надо на МЦД, непонятно. В программе написано, что они знают, где есть «проблемные вопросы» в районах, и индивидуально подойдут к их решению. То есть придется доказывать необходимость каждого маршрута, которые не будет занят подвозом к МЦД.

Велосипеды и самокаты будут больше регулировать, не создавая инфраструктуры. Пользователей СИМ, включая курьеров, хотят лучше идентифицировать, тестировать их на знание ПДД и контролировать нарушения с помощью камер. Ожидают, что число поездок СИМ удвоится, число заказов, доставляемых курьерами, утроится. Однако из мер по развитию инфраструктуры упомянуты только «хабы для парковки СИМ», никаких отдельных полос и велодорожек для них не предусмотрено

Машины из дворов будут выдавливать. Целевой показатель программы — снижение на 40% количества ДТП во дворах, причем на фоне наблюдаемого сейчас «критического роста» числа таких ДТП. Из методов достижения этой цели упоминается только «ликвидация хаотичной парковки во дворах»

Число погибших в ДТП планируют снизить, но не до нуля, на 30% (до 210 человек). Инструменты для достижения этой цели описаны довольно туманно. Нулевая смертность в ДТП к 2030 году — в полном соответствии с указом президента — остаётся лишь «стремлением».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, парковки, гаражи, стоянки, безопасность дорожного движения, автобусы, мцд, метрополитен, самокаты, моноколесы и другие сим
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бесплатный мастер-класс «Робототехника» — 17 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Как будет развиваться московский транспорт до 2030 года. Самое важное из свежей программы Истории
Новый автобус Голубое-Зеленопарк через станцию МЦД Крюково запустят до начала мая Новости
Может быть моему питомцу пора посетить стоматолога? День бесплатного осмотра в ветклинике «Раденис» Реклама
Пустующую ярмарку в 3-м микрорайоне попробуют спасти мясом и рыбой Новости
Хирурги зеленоградской детской больницы успели вылечить годовалого малыша с опасным кровотечением Новости
Уколы красоты в прошлом! «Дни открытых дверей» в салоне IDOL FACE 9-11 февраля Реклама
Ресторан «Грант» на территории МИЭТа закрывается после 25 лет работы. Помещение нужно университету для колледжа Новости
Постаматы поставят у станции Крюково и на Центральном проспекте Новости
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2 — пришедшим по рекламе скидка от 15-30% Реклама
Зеленоградские новостройки начали понемногу дешеветь после рекордного подорожания в прошлом году Новости
Посмотрите, как безобразно организован ремонт поликлиники в 15-м микрорайоне Новости
Количество автобусов №20 увеличили после отмены 17-го маршрута Новости
«Меня довел социум и предательство близких». Как хронический алкоголик держал дома целый арсенал оружия, а потом расстрелял посетителей зеленоградского кафе Истории
Местный житель гоняет водителей, заезжающих на тротуар Центрального проспекта, пока власти бездействуют Новости
На вокзале в Крюково положат противоскользящие коврики. Без отопления там скользко Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 10 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Эксперимент с отменой зеленого мигающего светофора снова продлен — теперь до лета Новости
Очередная беседка для пикников рухнула в зеленоградском лесопарке. Предыдущие случаи списывали на вандалов Новости
Пассажиры заметили дубль 23-го автобуса — «Мосгортранс» объяснил, что это такое Новости
Парковку очистили от снега, поднимая машины эвакуатором. Похоже, это не самый быстрый способ Новости
Предупреждение для пешеходов о совмещенной фазе появилось на экспериментальных светофорах Новости
Охранники поездов МЦД спят, едят и сушат бельё прямо в вагонах. Это вообще нормально? Отвечает перевозчик ЦППК Ответы
Квест от MODISH GROUP — выигрывай скидку 25% в любимое заведение Зеленограда Реклама
Одиннадцать километров ничьих труб нашли в подвалах зеленоградских домов Новости
Стало известно расписание объединенных автобусных маршрутов 17+23 и 5+10 Новости
Строительство крытого рынка на Крюковской площади отложили. Уличные палатки снова остаются, но в теории могут снизить цены Новости
На нескольких зеленоградских светофорах включили таймер обратного отсчета. Но это временно Новости
Обложки для паспортов появились в магазине «Зеленоград.ру» Новости
Две большие парковки на Сосновой аллее станут бесплатными. Управа предлагает сделать там фестивальную площадку Новости
Зеленоградец Александр Усольцев получили премию мэра за развитие туристического потенциала Москвы Новости
После открытия «Вайлдбериз» в жилом доме, грузовик начал ездить по пешеходной дорожке среди идущих в школу детей Новости
Определился застройщик ТЦ в 19-м микрорайоне. На аукционе он поднял цену за участок в 60 раз Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Размер креста на обновленной версии герба района Савелки увеличили — теперь его можно разглядеть без микроскопа Новости
Автобусная остановка «МЦД Крюково» на эстакаде, с помпой открытая недавно мэром, завалена снегом. Похоже, забыли решить, кому её чистить Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру