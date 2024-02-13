Программу разрабатывали, опираясь на мнение жителей о проблемах. Вот они: высокий уровень шума, плохое качество воздуха, велосипеды и самокаты мешают пешеходам, дворы запаркованы машинами, некультурные пассажиры, заторы на дорогах, дорогое такси, нет прямого прохода к нужным объектам, автомобили быстро ездят по дворам, мало места для прогулок, опасное поведение водителей.

И вот как в мэрии планируют отвечать на эти вызовы



Автомобилистов будут пытаться пересаживать на общественный транспорт. Цель программы — уменьшить количество машин на дорогах на 300 тысяч в сутки (-11%). Ещё один целевой показатель — снизить среднюю загруженность дорог в часы пик на 2 балла (с 7-8 до 5-6 баллов).



Электрички будут ходить чаще, а пассажиров будет больше. В зоне до Зеленограда интервалы между электричками планируют уменьшить до 4-5 минут (утверждают, что сейчас 6-7, а строго пять минут будет к 2026 году). В зоне от Клина электрички будут ходить раз в 20 минут, в зоне от Твери — раз в 30 минут. Сами поезда будут ходить быстрей, вагону обновят. Число пассажиров вырастет на 24-49%



Возле станций метро и МЦД больше перехватывающих парковок, на которых можно бесплатно оставить машину, если дальше поехать на общественном транспорте. Их будут делать также в Московской области, так что стоит ждать перехватывающих парковок у всех станций МЦД по нашей линии.



Автобусы будут ориентироваться на подвоз пассажиров к станциям «рельсового каркаса», у нас это МЦД. И ещё одна функция наземного транспорта — маршруты к социальным объектам. В какой мере автобусы будут ориентированы на тех, кому не надо на МЦД, непонятно. В программе написано, что они знают, где есть «проблемные вопросы» в районах, и индивидуально подойдут к их решению. То есть придется доказывать необходимость каждого маршрута, которые не будет занят подвозом к МЦД.



Велосипеды и самокаты будут больше регулировать, не создавая инфраструктуры. Пользователей СИМ, включая курьеров, хотят лучше идентифицировать, тестировать их на знание ПДД и контролировать нарушения с помощью камер. Ожидают, что число поездок СИМ удвоится, число заказов, доставляемых курьерами, утроится. Однако из мер по развитию инфраструктуры упомянуты только «хабы для парковки СИМ», никаких отдельных полос и велодорожек для них не предусмотрено



Машины из дворов будут выдавливать. Целевой показатель программы — снижение на 40% количества ДТП во дворах, причем на фоне наблюдаемого сейчас «критического роста» числа таких ДТП. Из методов достижения этой цели упоминается только «ликвидация хаотичной парковки во дворах»



Число погибших в ДТП планируют снизить, но не до нуля, на 30% (до 210 человек). Инструменты для достижения этой цели описаны довольно туманно. Нулевая смертность в ДТП к 2030 году — в полном соответствии с указом президента — остаётся лишь «стремлением».