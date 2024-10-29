На угнанном от ТЦ «Панфиловский» грузовике «Хендай Портер» 36-летний мужчина поехал по Панфиловскому проспекту, где его остановили для проверки документов. Вёл он себя неадекватно и сотрудники полиции выяснили, что он пьяный.

Раньше его уже задерживали за вождение в пьяном виде. Поэтому теперь возбудили уголовные дела об угоне (статья 166 УК) и за повторную езду в пьяном виде (264.1). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Зачем водитель грузовика оставил ключи в машине, неизвестно. Это не так безобидно, как может показаться. Например, в апреле водитель «Газели» привез товары в магазин, припарковался на тротуаре, оставил ключи в замке зажигания и ушёл, а в машину залезла пьяная посетительница соседнего ночного клуба, завела машину и въехала в толпу на тротуаре — молодая женщина, находящаяся в толпе, получила тяжелые травмы, спустя несколько месяцев после ДТП она так и не начала ходить, а виновницу происшествия суд приговорил к полутора годам лишения свободы.