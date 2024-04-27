Водитель «Газели» приехал в субботу около пяти утра на Яблоневую аллею, заехал на тротуар у дома 2, оставил ключи в замке зажигания и начал разгружаться (вероятно, во «Вкусвилл»).

В это время у входа в ночной клуб, расположенный в том же доме, собралось около двух десятков человек. Одна из посетительниц клуба залезла в кабину, завела двигатель, машина поехала через толпу и сбила 29-летнюю девушку — её в тяжелом состоянии доставили в реанимацию горбольницы.