Пешехода сбили насмерть возле 5-го торгового центра. Виноват водитель, но и чиновники должны отвечать. Их много раз просили закрыть тротуар для проезда, а они отвечали отписками
Водитель «Газели» приехал в субботу около пяти утра на Яблоневую аллею, заехал на тротуар у дома 2, оставил ключи в замке зажигания и начал разгружаться (вероятно, во «Вкусвилл»).
В это время у входа в ночной клуб, расположенный в том же доме, собралось около двух десятков человек. Одна из посетительниц клуба залезла в кабину, завела двигатель, машина поехала через толпу и сбила 29-летнюю девушку — её в тяжелом состоянии доставили в реанимацию горбольницы.
Виновница ДТП с места происшествия скрылась. Позже её задержали. Предварительно она была пьяна. В полицию также доставлен водитель «Газели».
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