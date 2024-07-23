Суд приговорил виновницу ДТП к полутора годам лишения свободы с установлением определенных ограничений (часть 1 статьи 118 УК). Гражданский иск пострадавшей удовлетворен частично.

Спустя три месяца после ДТП, она так и не начала ходить и не скоро ещё начнёт, рассказала «Зеленоград.ру» пострадавшая. «Сейчас оформляем инвалидность, скорее всего будем обжаловать то, что ей присудили и подавать гражданский иск к водителю и компании»

Она также сомневается в подлинности справки о беременности, которая позволила виновной смягчить приговор.