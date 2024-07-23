27 апреля водитель «Газели», приехавший в соседний магазин, припарковался на тротуаре возле ночного клуба Bell pub, оставил ключи в замке зажигания и ушёл, а пьяная Ева М. завела машину, которая затем въехала в толпу. Женщина, находящаяся в толпе, получила тяжелые травмы.
Суд приговорил виновницу ДТП к полутора годам лишения свободы с установлением определенных ограничений (часть 1 статьи 118 УК). Гражданский иск пострадавшей удовлетворен частично.
Спустя три месяца после ДТП, она так и не начала ходить и не скоро ещё начнёт, рассказала «Зеленоград.ру» пострадавшая. «Сейчас оформляем инвалидность, скорее всего будем обжаловать то, что ей присудили и подавать гражданский иск к водителю и компании»
Она также сомневается в подлинности справки о беременности, которая позволила виновной смягчить приговор.