«Оставила меня инвалидом на всю жизнь» — суд вынес приговор виновной в ДТП на Яблоневой аллее 23.07.2024 ZELENOGRAD.RU

27 апреля водитель «Газели», приехавший в соседний магазин, припарковался на тротуаре возле ночного клуба Bell pub, оставил ключи в замке зажигания и ушёл, а пьяная Ева М. завела машину, которая затем въехала в толпу. Женщина, находящаяся в толпе, получила тяжелые травмы.

Суд приговорил виновницу ДТП к полутора годам лишения свободы с установлением определенных ограничений (часть 1 статьи 118 УК). Гражданский иск пострадавшей удовлетворен частично.

Спустя три месяца после ДТП, она так и не начала ходить и не скоро ещё начнёт, рассказала «Зеленоград.ру» пострадавшая. «Сейчас оформляем инвалидность, скорее всего будем обжаловать то, что ей присудили и подавать гражданский иск к водителю и компании»

Она также сомневается в подлинности справки о беременности, которая позволила виновной смягчить приговор.

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Метки:
микрорайон 3, дтп с пострадавшими
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