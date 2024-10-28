Шесть квартирных краж произошло с начала года, а в прошлом году не было ни одной. В основном крадут с первых этажей — залезают через разбитое окно, рассказала представитель зеленоградской прокуратуры и посоветовала жителям поставить решетку или сигнализацию.

Больше стало и краж с банковских карт, когда с найденной карты совершаются покупки — это считается тяжким преступлением, вне зависимости от суммы покупки. В целом же число краж всех видов снизилось — видимо, меньше стали красть из магазинов (или меньше задерживать).

Также стало больше преступлений, связанных со сбытом наркотиков — попадаются, в частности, молодые люди, которых нанимают в качестве закладчиков. Меньше стали драться (причинение тяжкого вредя здоровью), а больше всего по-прежнему мошенничеств, их число постоянно растет.