Пруд в Алабушево закапывают неизвестные тракторы — вероятно, для застройки. Хотя это место отдыха для жителей, а вода нужна для пожарных 29.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Заваливать землей пожарный пруд между улицами Пушкина и Пионерской неизвестный на тракторе начал в понедельник 28 октября. Жители вызвали полицию и остановили эти работы, но боятся, что водоём по-тихому засыплют ночью. Подобная история была в 2011 году, но тот пруд удалось отстоять.

Участок с прудом, по данным Росреестра, находится в частной собственности, его назначение — индивидуальное жилищное строительство. В прошлом году объявления о продаже этого и соседнего участка, были опубликованы на сайтах недвижимости. Оба проданы, кому — пока неизвестно. В объявлениях о наличии пруда на участке не упоминалось, но на приложенных фото его было отчётливо видно.

Это зелёная зона с водоёмом, который ещё и источник воды в случае пожаров. «Здесь гуляли дети, зимой катались на коньках и с горки», пишут жители Алабушево. И отправляют письма в областную прокуратуру, администрацию Солнечногорского округа и губернатору Подмосковья.

Это не первый подобный случай. В 2011 году так же внезапно в селе начали закапывать другой пожарный пруд, между улицами Чапаева и Кирова. Жители поставили бетонные кольца, чтобы грузовик с грунтом не мог проехать. Борьба длилась не один год, на защиту жителей встала тогдашняя администрация Андреевки — обратилась в суд с иском о признании незаконным выделения участка с водным объектом, изменения его статуса и признании незаконной самой сделки — купли-продажи участка. Кроме того, пруд занимал 80 процентов надела, якобы предназначенного для ИЖС, а через него проходила ливневая канализация. По Земельному кодексу РФ (статья 27, пункт 8), на территориях общего пользования продажа участков с прудами запрещена.

Вступятся ли чиновники за права жителей на этот раз, неизвестно. Три года назад уничтожили пруд на границе Андреевки и Зеленограда. Администрация Солнечногорска выдала на это разрешение застройщику.

Теперь там строят жилой комплекс. «В Андреевке любят засыпать пожарные пруды, называя их „лужами“ , — комментирует бывший глава городского поселения Иван Ульянченко. — Это было и в Алабушево около школы (теперь там магазин), в Андреевке за поликлиникой (теперь там торговый центр), и около Георгиевского проспекта (теперь там строят целый ЖК)»

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