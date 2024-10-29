Это зелёная зона с водоёмом, который ещё и источник воды в случае пожаров. «Здесь гуляли дети, зимой катались на коньках и с горки», пишут жители Алабушево. И отправляют письма в областную прокуратуру, администрацию Солнечногорского округа и губернатору Подмосковья.

Это не первый подобный случай. В 2011 году так же внезапно в селе начали закапывать другой пожарный пруд, между улицами Чапаева и Кирова. Жители поставили бетонные кольца, чтобы грузовик с грунтом не мог проехать. Борьба длилась не один год, на защиту жителей встала тогдашняя администрация Андреевки — обратилась в суд с иском о признании незаконным выделения участка с водным объектом, изменения его статуса и признании незаконной самой сделки — купли-продажи участка. Кроме того, пруд занимал 80 процентов надела, якобы предназначенного для ИЖС, а через него проходила ливневая канализация. По Земельному кодексу РФ (статья 27, пункт 8), на территориях общего пользования продажа участков с прудами запрещена.

Вступятся ли чиновники за права жителей на этот раз, неизвестно. Три года назад уничтожили пруд на границе Андреевки и Зеленограда. Администрация Солнечногорска выдала на это разрешение застройщику.

Теперь там строят жилой комплекс. «В Андреевке любят засыпать пожарные пруды, называя их „лужами“ , — комментирует бывший глава городского поселения Иван Ульянченко. — Это было и в Алабушево около школы (теперь там магазин), в Андреевке за поликлиникой (теперь там торговый центр), и около Георгиевского проспекта (теперь там строят целый ЖК)»