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В приюте для бездомных животных оборудуют более двухсот новых вольеров до конца года. Это позволит улучшить условия содержания собак 27.10.2024 ZELENOGRAD.RU

К существующему приюту присоединили соседний участок, разработали проект его обустройства, выделили деньги и теперь выбирают подрядчика.

Он должен обустроить новую территорию. В первую очередь, построить вольеры примерно на 340 животных. Кроме вольеров будет три площадки для выгула собак площадки (общая площадь почти 360 кв.м.), ограждение по периметру, широкий пандус для перехода между новой и старой территориями, освещение, видеонаблюдение и благоустройство: газоны, кусты, дорожки, скамейки, урны. По плану, работы должны начать в середине ноября и закончить до конца года. На них выделили 55 млн рублей.

Проблема с перенаселением приюта существует много лет. Дошло до того, что прокуратура пыталась через суд закрыть приют для новых животных и, хотя формальные причины для этого были, суд решил, что собакам будет лучше в приюте, чем на улице.

С тех пор прирост числа собак в приюте фактически остановился — сейчас их там более 800 (правда, сильно выросло число кошек). То ли уменьшилось число новых собак, то ли меньше отлавливают, то ли установился баланс, пока непонятно — выясним это и расскажем.

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