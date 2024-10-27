Проблема с перенаселением приюта существует много лет. Дошло до того, что прокуратура пыталась через суд закрыть приют для новых животных и, хотя формальные причины для этого были, суд решил, что собакам будет лучше в приюте, чем на улице.

С тех пор прирост числа собак в приюте фактически остановился — сейчас их там более 800 (правда, сильно выросло число кошек). То ли уменьшилось число новых собак, то ли меньше отлавливают, то ли установился баланс, пока непонятно — выясним это и расскажем.