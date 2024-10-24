Дом находится на улице Александровка — между роддомом и фитнесом. Проложены основные коммуникации, готовится запуск отопления. Почти закончен фасад, идут отделочные работы (апартаменты сдают с отделкой) и благоустройство территории. Закончить стройку планируют до конца года, а выдать ключи собственникам — до конца июня.
В наличии ещё есть разные варианты: от студий за 4,7 млн (242 тысяч рублей за кв.м) до трёхкомнатных квартир за 14,1 млн (217 тысяч). Есть также машиноместа от 590 тысяч.
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