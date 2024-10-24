Об этом запрете знают в префектуре, знают и в «Жилищнике» — например, недавно объявили выговор за использование воздуходувки дворнику в 16-м микрорайоне, а с остальными сотрудниками провели «разъяснительную беседу» и добавили, что вопрос находится на постоянном контроле. Но это не помогает — дворники с воздуходувками работают и в других дворах.

«Такой же персонаж ходит возле корпуса 852. Утром отводим ребенка в сад — он начинает шуметь и пыль поднимать. Эта вся пыль идет в окна домов и садов» , — рассказал «Зеленоград.ру» местный житель Максим.

Если воздуходувки эффективнее мётел, то, возможно, префектуре стоит работать над изменением регламента по уборке, чтобы он предусматривал их использование. Возможно также, «Жилищнику» стоит поэкспериментировать с закупками электрических воздуходувок со сменными аккумуляторами, или бензиновых с пониженным уровнем шума.

Если вы увидели дворника с работающей воздуходувкой, снимите его на видео и отправьте в административно-техническую инспекцию (АТИ), которая следит за соблюдением правил благоустройства.

На балансе «Жилищника» воздуходувок нет. Откуда дворники берут их, неизвестно. Возможно, они по совместительству убирают территории школ — там другой подрядчик, контракт с которым почему-то допускает применение воздуходувок, вот он и взял её у другого работодателя. Впрочем, шуметь ими на территории школ и детсадов — это тоже нарушение санитарных норм. Это не мешает нарушать правила и там. Например, вчера днем шумели возле корпуса 419А — здание начальной школы 1353. Жалуются и на школы 854, 609 и других.