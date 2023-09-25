Иногда помогает звонок в школу. «Когда в саду в учебное время ее включили, звонила заведующей — выключили», пишет Светлана из 8-го района. Но так бывает не всегда. Например, Анне из 10-го района звонок в школу 1528 с просьбой прекратить шум не помог.

Следующим шагом, наверно, только полицию вызывать, предлагают люди, обсуждая невыносимый шум. Возможно, это действительно поможет. Применение воздуходувок в зоне жилой застройки является прямым закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», поскольку уровень шума бензиновых воздуходувок на рабочих оборотах составляет 106-112 децибел, тогда как по санитарным правилам возле жилых домов не должен быть выше 70, сообщил «Зеленоград.ру» начальник зеленоградского управления ЖКХ Сергей Галустов. Он заверил, что на территории жилой застройки воздуходувки для уборки листвы сейчас не применяют.

Но школы, хотя и расположены в жилой застройке, префектуре не подчиняются. Действительно — у них свои дворники и своё начальство в департаменте образования. Хотя федеральные законы едины для всех.



Статьей 6.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Протоколы по этой статье вправе составлять полицейские или сотрудники Роспотребнадзора. Не стесняйтесь вызывать полицию по 112, если вас достал шум от школьных воздуходувок.



Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в департамент образования с просьбой прокомментировать проблему.