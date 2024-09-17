В префектуре подтвердили запрет на использование бензиновых воздуходувок в зоне жилой застройки и во дворах из-за того, что их уровень шума на рабочих оборотах составляет 106-112 дБА, а по санитарным правила максимальный допустимый уровень шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам — 70 дБА (СанПиН 2.1.2.2645-10).

Поэтому для уборки листвы воздуходувки не применяют, сказали в префектуре и добавили, что на балансе «Жилищника» воздуходувок нет. Откуда дворник взял этот инструмент, неизвестно. Возможно, этот сотрудник по совместительству убирает территорию школы — там другой подрядчик, контракт с которым допускает по согласованию применение воздуходувок, вот он и взял её у другого работодателя. Впрочем, шуметь ими на территории школ и детсадов — это тоже нарушение санитарных норм.

Если вы увидели использование воздуходувки возле жилых домов, фиксируйте нарушение на видео и отправляйте в префектуру. Если их реакция будет неудовлетворительной, напишите нам в редакцию