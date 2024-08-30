При этом, согласно московским правилам содержания зеленых насаждений (постановление №743-ПП), воздуходувки можно использовать только вдалеке от жилой застройки - в остальным местах надо убирать веерными граблями. Расстояние для этого самого "вдалеке" не регламентировано, однако очевидно — все зеленоградские школы находятся внутри жилых районов. Как и почему этот пункт вообще попал в контракт, непонятно.

Как бы там ни было, проблема шумной уборки листвы беспокоит зеленоградцев годами и новый сезон скоро откроется. И хотя некоторые школы уже сообщали, что выступают против использования воздуходувок, довести свой запрет до конкретного исполнителя получается у них не всегда.

«Регулярно школой проводится разъяснительная работа с подрядчиком. Со своей стороны администрация школы в очередной раз напишет претензию в адрес подрядчика и напомнит, что школой не согласовано использование воздуходувок», комментировала в мае сообщения в чате района представитель школы 1528. Очевидно, эта работа не помогает.

Представители школ рекомендуют жителям фиксировать нарушения и сообщать по телефону или электронной почте (их можно найти на сайтах школ), но по вечерам или выходным звонить и писать в школу, бессмысленно.

Поэтому редакция «Зеленоград.ру» связалась с подрядчиком и получила обещание реагировать на претензии жителей. Отправлять их можно по электронной почте evsikov22@mail.ru. Если это не поможет, напишите нам - в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.