«Мосводосток» заказал проект реконструкции и развития ливневой сети у корпусов 1212 и 1613. Но сами работы начнут не скоро — на проектирование даётся десять месяцев.

На этом этапе нужно будет обследовать существующие коммуникации, рассчитать необходимое сечение трубопровода с учетом площади водосбора (существующего и нового), предусмотреть перекладку труб на больший диаметр или прокладку дублирующих труб, запроектировать систему трубопроводов для отведения стока дождевых и талых вод.

Как именно выбирают адреса для реконструкции дождевой канализации, неизвестно — «Мосводосток» об этом не сообщает. «Работы могут быть самые разные — от замены и удлинения коллекторов, люков и решеток, замены насосов до полной перекладки в связи, например с расширением дорог или строительством новых домов, — сказал «Зеленоград.ру» сотрудник коммунального предприятия.

«Мосводосток» заказывает подобные проекты каждый год, однако между проектированием и выполнением работ может пройти долгое время. Например, в апреле 2023 года организация заключила договор на проект реконструкции ливневки в 3-м микрорайоне. Но он ещё не выполнен из-за «корректировки технических ошибок и прочих изменений».