Заменить ливневку нужно, чтобы избежать затопления территории ливневыми водами, говорится в документах конкурса на разработку проекта. Проектировщики должны обследовать смотровые камеры и трубопроводы, рассчитать необходимое сечение труб с учетом площади водосбора, диаметр и протяженность нового трубопровода, разработать проект перекладки труб, запроектировать систему водоотведения, количество нужных смотровых камер, дождеприемных колодцев. А также предусмотреть восстановление благоустройства в месте проведения работ и организацию движения пешеходов и транспорта в период реконструкции.

Такие работы означают, вероятно, что всё будет перекопано. По дорожке между корпусами 344А и 350 ходят в школу, детский сад, поликлинику, на пути также детские и спортивные площадки. Рядом — у корпусов 351 и 352 — сейчас ведутся работы по прокладке коммуникаций для строительства сквозного проезда между «Флейтой» и «Зеленоград-сити». Завершатся ли они в течение этого года, пока неизвестно.

Когда будут реконструировать дождевую канализацию в других местах, Зеленограда, которые регулярно затапливает, неизвестно.