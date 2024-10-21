«Поддерживаете ли вы предложение пустить автобус до Зеленопарка по минимальному маршруту с остановками „Спортивная школа — Московский проспект — Зеленопарк“, а до этих остановок добираться на городском транспорте?» — положительно на этот вопрос ответили 72% тех, кто ездит в «Зеленопарк» на автобусе; против — 28%. Всего в опросе приняло участие более 1600 человек.

Проблема появилась после переноса конечной остановки бесплатного автобуса в Зеленопарк на остановку «Березка» и увеличение интервалов движения до одного часа.

Сокращение длины маршрута позволит в разы уменьшить интервалы между автобусами. Добираться до остановок «Московский проспект» и «Спортивная школа» можно на городском транспорте — есть множество маршрутов со всего города: 1, 2, 10, 12, 19, 23, 27, 400, е41.

Как мы и обещали, так как предложение поддержало большинство опрошенных, мы отправим его в администрацию «Зеленопарка», администрацию нашего города и в московский департамент транспорта. Получим ответ в течение месяца и сообщим.