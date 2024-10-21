На новом заводе стройматериалов в Зеленограде начали устанавливать оборудование. Возможно, мэрия создает здесь рабочие места преимущественно для приезжих 21.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Производство газобетонных блоков создает возле Фирсановского шоссе компания ФСК. Сейчас в одноэтажном здании монтируют оборудование: автоклавы, шаровую мельницу, силосы цемента и извести, бункеры для песка и шламовые резервуары, сообщили в мэрии. Завод планируют запустить в 2025 году.

Также на площадке ФСК, которую мэрия выделила ей бесплатно на Восточной коммунальной зоне, будут заводы по производству металлоконструкций, строительных материалов и полуприцепов (домов на колесах).

Эти производства создают в рамках программы мэрии по «стимулированию создания мест приложения труда», по которой инвесторы получают льготы и создают рабочие места для москвичей «недалеко от дома». Однако на деле всё может пойти не так.

Суммарно на всех заводах ФСК в Зеленограде планируется создать 600 новых рабочих мест. Но будут ли условия достаточно привлекательны по сравнению с работой в Москве — большой вопрос.

Например, на аналогичном производстве в Дмитрове сейчас есть вакансии контролера (52-62), разнорабочего (62-80 тысяч), оператора (65-100), машиниста (75-100), слесаря и наладчика (85-130), водителя (от 75-130), автослесаря (от 73), сварщика (от 85). Некоторые предполагают работу вахтой

Исследование показывает, что в Зеленограде преобладает так называемый «промывной тип» трудовой маятниковой миграции — это когда зеленоградцы ездят работать в Москву, а в Зеленоград приезжают работать жители соседних регионов (Солнечногорск, Клин, Тверь), расположенных по транспортному лучу.

В условиях дефицита кадров, не исключено, что и новое производство ФСК привлечет в первую очередь приезжих, а зеленоградцы продолжат искать более выгодную работу в Москве.

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Метки:
работа, вакансии, кадры, приезжие, иногородние, мигранты
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