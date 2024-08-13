Исследование маятниковой трудовой миграции (МТМ) в Московском регионе опубликовали ученые из МГУ и университета Плеханова. Данные для исследования они взяли у сотовых операторов, определяя место жительства и работы по длительности пребывания в одном месте в определенное время суток.

Выяснилось, что число ежедневных маятниковых мигрантов в последние годы снизилось, несмотря на рост числа жителей. Причину авторы видят в постковидной трансформации рынка труда, который привел к отходу от жесткой привязки МТМ к суточному ритму и распространению мобильной, гибридной и удаленной форм занятости. Кроме того, все больше дач становятся обитаемыми круглый год, уменьшая движение людей «в центр» за счет населения без четкой локализации места жительства.

Есть и ярко выраженный сезонный ритм, когда летом москвичи переезжают на дачи, откуда ездят на работу в Москву. Пик приходится на май: ночью в майские праздники в Москве фиксируют всего 8 миллионов человек — значительно меньше, чем в рабочий день зимой, когда число находящихся в Москве составляет 13,5 миллионов.

При этом оказалось, что официальная статистика значительно завышает людность Москвы (на 1,6 млн человек) и занижает показатели Московской области (на 1,4 млн). Такие расхождения связаны в основном с проживанием москвичей во «втором жилье» в области, откуда многие ездят на работу в Москву.

Зеленоград исследователи относят к территории с «промывным типом» МТМ, когда при неплохой обеспеченности рабочими местами собственное население «вымывается» на работу в другие районы, а местные рабочие места занимают жители других территорий. Например, многие зеленоградцы дают дневной прирост населению Химок, а в это время их место занимают жители Солнечногорского и Клинского округов — миграция распространяется по транспортному «лучу». При этом Зеленоград выделяется повышенной долей работающих в области.

Данные исследования совпадают с опросом, который мы провели среди читателей «Зеленоград.ру» в телеграме. На вопрос, как за последние 3-5 лет изменились поездки на работу, 20% ответили, что полностью или частично перешли на удаленную работу, 18% стали работать в Зеленограде, 9% стали работать в Москве, 5% стали работать в Московской области, не было изменений у 39% опрошенных. Всего в опросе приняло участие более 1200 человек.