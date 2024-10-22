В «Пятёрочке» на улице Полагушина нашли мышей и мух. Магазин не откроют, пока не наведут там порядок 22.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Как и предполагалось, супермаркет в корпусе 403А закрыли из-за антисанитарии и захламления. Решением суда магазин не работает до 16 ноября, там должны потравить грызунов и убраться.

«Пятёрочка» в 4-м микрорайоне закрыта с 7 октября. В решении зеленоградского районного суда сообщается, что Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку магазина 2 октября, она шла больше трёх часов. В помещении склада нашли множество следов грызунов — помёт, характерный запах, а также трупы мышей и много мух. Дератизацию и дезинфекцию, как можно понять из документа, в магазине не проводили. Кроме того, «допущено сильное захламление складских помещений», что способствует размножению мышей. В магазине как попало хранят пищевые отходы в зоне приёмки товаров, плохо убираются, дезинфицирующие средства отсутствуют.

После проверки Роспотребнадзор подал иск в суд к ООО «Агроаспект» — это юрлицо сети «Пятерочка». Речь идёт о нарушении санитарно-эпидемиологических требований, статья предусматривает штраф или приостановку деятельности на срок до 90 суток. Суд постановил закрыть магазин на 40 суток (со дня закрытия 7 октября). За это время надо устранить все нарушения.

Супермаркет в корпусе 403А ремонтировали шесть лет назад, он был закрыт пару недель. Это единственная «Пятерочка» в 4-м микрорайоне. Для сравнения, в соседнем 3-м микрорайоне — пять «Пятёрочек». Правда, в 4-м есть большой «Перекрёсток».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 4, микрорайон 2, магазин пятерочка, роспотребнадзор
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В «Пятёрочке» на улице Полагушина нашли мышей и мух. Магазин не откроют, пока не наведут там порядок Новости
«ТинсХолл», центр проектирования будущего — приглашает подростков на развивающие и предпрофильные курсы, а также на курсы подготовки к ОГЭ/ЕГЭ Реклама
Детскую комнату откроют в МИЭТе Новости
«Жилищник» выпустил собственное мобильное приложение Новости
На уровне глазного института. В зеленоградском детском центре «Прозрение Кидс» ведут приём опытные врачи Реклама
Идею пустить автобус до «Зеленопарка» по сокращенному маршруту — чтобы он ходил чаще — поддержало большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
На новом заводе стройматериалов в Зеленограде начали устанавливать оборудование. Возможно, мэрия создает здесь рабочие места преимущественно для приезжих Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий набирает слушателей по программе профессиональной переподготовки: «Психологическое консультирование и психодиагностика» Реклама
Ливневку закатали в асфальт. Сейчас «подтоплений не обнаружено», уверяют в управе Новости
Сервис проката самокатов «МТС Юрент» отменил возможность взять два самоката на один аккаунт Новости
«Алгоритмика» помогает раскрыть в детях IT-потенциал — идёт запись на курсы Реклама
Четыре месяца на ремонт лестницы — это тянет на рекорд Новости
Здание пожарной части в 5-м микрорайоне капитально отремонтируют — будет новый фасад, оборудование и коммуникации Новости
В новом магазине «Рыбная бухта» огромный выбор рыбной продукции Реклама
Начальную школу открыли в ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Зеленоградский фонд помощи бездомным животным «Ника» запустил благотворительный стрим с котиками, мастер-классами и гостями Новости
Лечение и диагностика заболеваний молочных желез в клинике «Эстеди» Реклама
Средняя зарплата в Москве превысит 200 тысяч через три года Новости
Три деревянных моста в лесу между 9, 4 и 12 микрорайонами полностью реконструируют — старые демонтируют и ставят полностью металлические, включая сваи Новости
Музыкальный спектакль «Конёк-Горбунок» — 23 ноября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Нехватка персонала может заставить пересмотреть спорные нормативы в коммунальном хозяйстве. Например, необходимость уборки листвы во дворах Истории
Полмиллиона сотрудников не хватает сейчас в Москве. Дальше дефицит усилится Новости
Продолжается набор учеников 6-14 лет на групповые занятия по английскому языку — в языковую студию «English for happy children» Реклама
На мусоросжигательном заводе рядом с Зеленоградом начали монтировать самую важную часть — систему очистки Новости
Единственный в Зеленограде боулинг закрылся. Его могут снова открыть в новом городе и с новым оборудованием Новости
Программы салона красоты «Никор» этой осенью Реклама
Отопление в одном из зеленоградских домов включат только после решения суда Новости
Просроченные на месяцы работы по ремонту зеленоградских улиц «усилили». Но не везде Новости
Магазин женской и мужской одежды «Малинки» — открылся в ТЦ «Серебряный кит» (ул. Гоголя, 2) Реклама
Мёрзнут в квартирах даже при включенном отоплении 14% зеленоградцев. Что с этим можно сделать? Ответы
Детскую площадку решили переделать в спортивную из-за малой посещаемости Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Место для часовни в память погибших участниках СВО ищут в Андреевке Новости
Машины, которые мешают класть асфальт, убирают трактором Новости
Типография широкоформатной печати приглашает на работу — требуются отделочники, макетчики, печатники широкоформатной печати и фрезеровщики Реклама
Вечером во дворе машина наехала на пешехода, который лежал на земле Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру