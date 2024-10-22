Как и предполагалось, супермаркет в корпусе 403А закрыли из-за антисанитарии и захламления. Решением суда магазин не работает до 16 ноября, там должны потравить грызунов и убраться.

«Пятёрочка» в 4-м микрорайоне закрыта с 7 октября. В решении зеленоградского районного суда сообщается, что Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку магазина 2 октября, она шла больше трёх часов. В помещении склада нашли множество следов грызунов — помёт, характерный запах, а также трупы мышей и много мух. Дератизацию и дезинфекцию, как можно понять из документа, в магазине не проводили. Кроме того, «допущено сильное захламление складских помещений», что способствует размножению мышей. В магазине как попало хранят пищевые отходы в зоне приёмки товаров, плохо убираются, дезинфицирующие средства отсутствуют.

После проверки Роспотребнадзор подал иск в суд к ООО «Агроаспект» — это юрлицо сети «Пятерочка». Речь идёт о нарушении санитарно-эпидемиологических требований, статья предусматривает штраф или приостановку деятельности на срок до 90 суток. Суд постановил закрыть магазин на 40 суток (со дня закрытия 7 октября). За это время надо устранить все нарушения.

Супермаркет в корпусе 403А ремонтировали шесть лет назад, он был закрыт пару недель. Это единственная «Пятерочка» в 4-м микрорайоне. Для сравнения, в соседнем 3-м микрорайоне — пять «Пятёрочек». Правда, в 4-м есть большой «Перекрёсток».