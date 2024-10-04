В первую очередь тепло подаётся в школы, детсады, больницы и другие социальные объекты, затем в жилые дома, потом на предприятия. Включение отопления займёт несколько дней, сказал мэр Собянин (обычно 3-5 дней).

По нормативу отопление должны включать, когда среднесуточная температура пять дней подряд держится ниже +8 градусов. Но в Москве решили включить отопление раньше — по прогнозу ожидается похолодание.

В прошлом году отопление начали включать 3 октября