В первую очередь тепло подаётся в школы, детсады, больницы и другие социальные объекты, затем в жилые дома, потом на предприятия. Включение отопления займёт несколько дней, сказал мэр Собянин (обычно 3-5 дней).
По нормативу отопление должны включать, когда среднесуточная температура пять дней подряд держится ниже +8 градусов. Но в Москве решили включить отопление раньше — по прогнозу ожидается похолодание.
В прошлом году отопление начали включать 3 октября
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Прямо на бетон укладывали газон на Школьном озере. «Жилищник» отложил решение проблем с травой до весны Новости
Закончить надоевший ремонт Георгиевского проспекта обещают до 20 октября. Зеленоградская администрация объясняет, что виноваты москвичи Новости
Отказаться от бумажных квитанций для оплаты за коммуналки могут жители части домов 17 и 22 микрорайонов. Большинству читателей «Зеленоград.ру» бумажные квитанции тоже не нужны Новости
К «Танку Т-34» у Ленинградского шоссе к ноябрю проложат новую дорожку и отремонтируют сам мемориал Новости
Средняя цена на новостройки в Зеленограде падает второй месяц подряд. В остальной Москве цена выросла Новости
Во дворе, где недавно сбили ребенка, могут добавить ещё «лежачих полицейских». Почему этого не сделали превентивно, непонятно Новости
Постаматы в подъездах домов снова пытается поставить «Жилищник». И снова без разъяснений — просто ставит жителей перед фактом Новости
Мечтаете танцевать, но считаете, что научиться во взрослом возрасте невозможно? Попробуйте парную бачату! Реклама
С тротуара Яблоневой аллеи снова начали регулярно эвакуировать машины. «Снова» — потому что эту проблему не могут решить уже много лет, а редкая эвакуация не помогает Новости
Новое благоустройство внезапно начинается в 8 и 10-м микрорайонах. Делать его будут с невиданной скоростью Новости
Префектура не смогла внятно объяснить, зачем разбирают плитку на идеальном тротуаре возле площади Юности. Похоже, её заменят на асфальт Новости
С незаконными свалками мусора решили бороться установкой дорожного знака. Эффективность этого решения сомнительна Новости