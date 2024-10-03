Такие платные парковки становятся общедоступными, когда заканчивается договор аренды земли, которые когда-то заключала мэрия. Теперь такой практики нет и парковки, как правило, остаются доступными для всех жителей.

Но не всегда. Например, на месте большой парковки в 9-м микрорайоне построили дом по реновации. А после освобождения огромной парковки возле Центральной площади в управе была идея сделать на её месте фестивальную площадку, но пока решение не принято.