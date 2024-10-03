Рабочие демонтировали ограждение вокруг парковки возле корпуса 1206 — в префектуре подтвердили «Зеленоград.ру», что теперь эта стоянка стала общедоступной. Жители в чате района теперь беспокоятся, чтобы территорию привели в порядок, в частности, заделали дыры в асфальте от столбов.
Такие платные парковки становятся общедоступными, когда заканчивается договор аренды земли, которые когда-то заключала мэрия. Теперь такой практики нет и парковки, как правило, остаются доступными для всех жителей.
Но не всегда. Например, на месте большой парковки в 9-м микрорайоне построили дом по реновации. А после освобождения огромной парковки возле Центральной площади в управе была идея сделать на её месте фестивальную площадку, но пока решение не принято.
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