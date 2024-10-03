Большой тротуар на Яблоневой аллее между ТЦ в корпусе 317А и бизнес-центром в корпусе 322, на котором много лет безнаказанно ставят машины, могут физически огородить.

«Управой района Савелки направлены предложения по установке на указанной территории бетонных блоков, оборудованных скамьёй, в целях пресечения заезда автотранспортных средств на пешеходную зону», — ответили в префектуре на запрос прокуратуры, добавив, что предложение управы сейчас рассматривает департамент торговли и услуг (правда, непонятно, какое он имеет отношение к парковке на тротуаре)

Удивительно, что много лет местные чиновники в ответ на жалобы жителей только разводили руками, мол, мы ничего не можем сделать с нарушителями. Но после прокурорского воздействия решение сразу пришло. В прокуратуру же обратился местный житель, которому надоело бесконечное нарушение правил.

Вероятно, эта жалоба в прокуратуру объясняет и регулярную в последнее время эвакуацию машин с тротуара — управа обратилась в ГИБДД «о проведении мероприятий по привлечению водителей к ответственности». Обратиться в прокуратуру со своим вопросом можно через сайт.

Кстати, любопытно, что карте Яндекса это место обозначено буквой P — вроде бы это парковка. Но если включить слой с парковками (когда они подсвечиваются) оказывается, что никакой парковки здесь нет. Очевидная ошибка — мы уже написали в Яндекс, чтобы её исправили.