С тротуара Яблоневой аллеи снова начали регулярно эвакуировать машины. «Снова» — потому что эту проблему не могут решить уже много лет, а редкая эвакуация не помогает 27.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Эвакуаторы забирают автомобили, стоящие в пешеходной зоне Яблоневой аллеи на углу здания 3-го торгового центра. «Вывозят парковку у Джамбо», «Красота! Наконец-то», — радуются местные жители в чате района.

За последнюю неделю это не первый приезд сюда эвакуаторов. Казалось бы, за проблему взялись всерьез и парковки на тротуаре больше не будет.

На самом деле нет. Набеги эвакуаторов сюда периодически происходят, но недостаточно часто, чтобы водители поняли, что парковаться здесь не надо.

«Гаишник сказал, теперь постоянно будут убирать. Прям бальзам на душу», делился с «Зеленоград.ру» очевидец эвакуации 2011-го года. Кажется, за эти годы уже можно было догадаться, что так проблема не решается.

Физической преграды против заезда на тротуар здесь нет. Вероятно, ждут реконструкции Яблоневой аллеи, которую планировали сделать ещё несколько лет назад, но всё не складывается.

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Метки:
микрорайон 3, парковки, гаражи, стоянки, яблоневая аллея, эвакуация машин-нарушителей, штрафстоянка
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С тротуара Яблоневой аллеи снова начали регулярно эвакуировать машины. «Снова» — потому что эту проблему не могут решить уже много лет, а редкая эвакуация не помогает Новости
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