Тарифы на эвакуацию и хранение машин на штрафстоянке вырастут с 15 октября. Для ходовых моделей автомобилей рост составить около 25%, а для очень больших или очень мощных — почти не изменятся
Эвакуация теперь будет стоить:
- категории М, А, B до 80 л.с. — 5920 рублей
- категория B от 80 до 250 л.с. — 9450
- категория B свыше 250 л.с. и другие машины до 4 тонн — 10703
- машины свыше 4 тонн — 60876
Хранение:
- категории М, А — 940 рублей за сутки
- категории B, D не более 3,5 тонн — 1820
- категории D более 3,5 тонн, С, Е, негабаритные — 2590
Для тех, кто оплачивает перемещение и хранение до момента получения автомобиля, скидка 25%. Первые сутки хранения — бесплатно.
Штрафстоянка в Зеленограде находится на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы, возле 23-го микрорайона.
Если ваша машина исчезла, позвоните +7-495-539-54-54 или 3210 (для мобильных), чтобы узнать, эвакуировали её или угнали
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