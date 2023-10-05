Эвакуация автомобилей-нарушителей подорожает на 25% 05.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Тарифы на эвакуацию и хранение машин на штрафстоянке вырастут с 15 октября. Для ходовых моделей автомобилей рост составить около 25%, а для очень больших или очень мощных — почти не изменятся

Эвакуация теперь будет стоить:

  • категории М, А, B до 80 л.с. — 5920 рублей
  • категория B от 80 до 250 л.с. — 9450
  • категория B свыше 250 л.с. и другие машины до 4 тонн — 10703
  • машины свыше 4 тонн — 60876

Хранение:

  • категории М, А — 940 рублей за сутки
  • категории B, D не более 3,5 тонн — 1820
  • категории D более 3,5 тонн, С, Е, негабаритные — 2590

Для тех, кто оплачивает перемещение и хранение до момента получения автомобиля, скидка 25%. Первые сутки хранения — бесплатно.

Штрафстоянка в Зеленограде находится на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы, возле 23-го микрорайона.

Если ваша машина исчезла, позвоните +7-495-539-54-54 или 3210 (для мобильных), чтобы узнать, эвакуировали её или угнали

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
эвакуация машин-нарушителей, штрафстоянка
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Против отключения «мигающего зеленого» сигнала светофора высказалось большинство читателей «Зеленоград.ру». Но в ЦОДД уже заметили улучшения Новости
Три «Ласточки-экспресс» начнут останавливаться в Алабушево Новости
Спектакль «Босые ангелы» — 14 октября на сцене ДК «Андреевка» Афиша
Эвакуация автомобилей-нарушителей подорожает на 25% Новости
Международная школа «Алгоритмика» дарит пробный урок — с 1 по 31 октября Реклама
Несколько «лежачих полицейских» решили смонтировать в зеленоградских дворах по обращениям жителей. Но часть просьб отклонили Новости
«У нас ребенок поймет, ради чего учится». За счет чего курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ Profteens гарантируют результат Реклама
Как убрать автохлам с городских парковок и почему правила борьбы с ним не работают в Зеленограде Истории
Путешествие во времени с интерактивными программами от ретро-проекта «Funvintage» — 7 и 14 октября в КЦ «Доброволец» Афиша
Освещение начали делать на платной дороге М-11 между Зеленоградом и Шереметьево Новости
Парк развлечений «Лунный кот» — план развлекательных мероприятий на октябрь Афиша
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает 15 октября Новости
Вакансии АО «НТЦ ЭЛИНС» — приглашаются работники на производство радиоэлектроники Реклама
Небольшой торговый центр построят на улице 1 Мая Новости
Вакансии салона «Персона-Зеленопарк» — требуются парикмахер-стилист и мастер ногтевого сервиса Реклама
Отопление в Москве начнут включать уже 3 октября — раньше, чем положено по правилам Новости
Лекция «Мифы о мозге» антрополога Станислава Дробышевского — 14 октября в ДК «МИЭТ» Афиша
Разобрались, какой из двух московских музеев транспорта огородил площадку в Зеленограде для своей техники Новости
Спектакль «Старик Хоттабыч» — 21 октября в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Зеленоградец Олег Солдатов стал чемпионом Москвы по дартсу Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание игры Roblox» — 7 октября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
У светофоров убрали «зеленую мигающую» фазу, чтобы водители не пытались проскочить на неё. Сами водители жалуются, что теперь приходится резко тормозить Новости
Набор детей 2015-2016 г/р для занятий баскетболом — в новый спортивный баскетбольный клуб на Озёрной аллее Реклама
Вторая «Пятерочка» в одном доме открылась в Зеленограде. Между входами в старый и новый магазин всего сорок метров Новости
Музыкальный спектакль «Русалочка» театра им. С. Мишулина — 8 октября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Новые возможности избавиться от старых вещей появились в Зеленограде — через постаматы в «Пятёрочках» и «Перекрестках» и в обувном магазине Ralf Ringer Новости
Компания «Резонит» приглашает сотрудников на предприятия в Зеленограде (Алабушево) и п. Зубово (г.о. Клин) Реклама
Птенца черного лебедя, запутавшегося языком в рыболовной леске, спасли на пруду Быково болото Новости
Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает детей от 7 лет на курсы академического рисунка, живописи и многослойной акварели Реклама
Дачный автобус 403 перестал останавливаться в Зеленограде. Потому что теперь он ездит по правилам, а раньше нарушал Новости
Школа плавания «Swim Shot» для всей семьи! Открыт набор в бассейн в 18-м микрорайоне Реклама
О сроках постройки сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами чиновники говорят туманно, но «с осторожным оптимизмом». Возможно, в следующем году этот самый «сложный сложный объект» закончат Новости
Вакансия упаковщика на складе (сборка подарочных наборов) — до 4000 в день, возможна подработка Реклама
Штрафовать за дневной шум от ремонта будет не полиция, а ОАТИ. Вот только им сложно дозвониться Новости
Концерт Дианы Анкудиновой — 20 октября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Ещё один областной автобусный маршрут попытались отменить после запуска МЦД. А потом пришлось отменять отмену Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру