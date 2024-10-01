Черные панели — то ли фанера, то ли металл, то ли утеплитель — появились под потолком по всему зданию вокзала в Крюково, и в переходе, и на спусках к платформам. Ими закрыли вентиляционные щели, через которые зимой из здания, вероятно, уходит тепло.
Выглядит несколько «колхозно», но если не вглядываться, то и незаметно. Будут ли эти панели как-то дополнительно декорировать, неизвестно.
Непонятно также, будут ли теперь ставить обещанное отопление или в РЖД считают такое утепление достаточным. После массового возмущения холодом на вокзале прошлой зимой, в РЖД согласились установить в здании вокзала (которое называют «крытым пешеходным мостом») инфракрасные обогреватели. Это должны были сделать летом, но в августе выяснилось, что купить нужные обогреватели не получилось и срок их установки сдвинули к концу года.
Спросим в РЖД, что подробности про это утепление и получилось ли купить обогреватели, и вернемся с ответом.