Черные панели — то ли фанера, то ли металл, то ли утеплитель — появились под потолком по всему зданию вокзала в Крюково, и в переходе, и на спусках к платформам. Ими закрыли вентиляционные щели, через которые зимой из здания, вероятно, уходит тепло.

Выглядит несколько «колхозно», но если не вглядываться, то и незаметно. Будут ли эти панели как-то дополнительно декорировать, неизвестно.