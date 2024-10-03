На днях для ремонта территории вокруг памятника «Танк Т-34» выбрали подрядчика. Главный пунктом в списке работ будет обустройство новой асфальтовой дорожки к танку параллельно Ленинградскому шоссе — сейчас к нему можно подойти только по тропинкам. Работы планируется выполнить за месяц после заключения контракта.
Отремонтировать площадку известного всем зеленоградцам памятника еще весной запланировала управа Силино перед 80-летием Победы в 2025 году. Ближайший тротуар идёт вдоль улицы Конструктора Гуськова, но к памятнику не сворачивает, а заканчивается на пересечении с Ленинградским шоссе. Дальше — протоптанная тропинка вдоль металлического ограждения трассы.
Маршрут новой дорожки прорабатывали совместно с коммунальными службами, сообщил «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин — ее планируют проложить к мемориалу через газон, «в удалении от шоссе для обеспечения удобства и безопасности посетителей».
Заказчиком благоустройства выступает «Жилищник», подрядчиком стала фирма «Сам-Сан Строй», которая выполнит работы на сумму 5,8 миллионов рублей. Зеленоградцам она знакома по прошлогоднему благоустройству Аллеи вязов в 9-м микрорайоне, а в этом году компания работала в 1-м микрорайоне (асфальтирование у корпусов 158, 166) и в 20-м микрорайоне (благоустройство у корпусов 2043—2044).
В списке работ помимо обустройства новой дорожки (105 кв.метров) — ремонт постамента «Танка Т-34» (очистка, антикоррозионная огрунтовка и окраска металлических поверхностей), гранитных бордюров (114 погонных метров), установка новых садовых бордюров (140 п.м.), ремонт покрытий и оснований их гранитной брусчатки (26 кв.м.), замена чугунных ограждений (16 п.м.), обновление земли в клумбах и цветниках, восстановление газонов (50 кв.м., посевом семян), а также ремонт покрытий и оснований их гранитной брусчатки (26 кв.м.).