Маршрут новой дорожки прорабатывали совместно с коммунальными службами, сообщил «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин — ее планируют проложить к мемориалу через газон, «в удалении от шоссе для обеспечения удобства и безопасности посетителей».

Заказчиком благоустройства выступает «Жилищник», подрядчиком стала фирма «Сам-Сан Строй», которая выполнит работы на сумму 5,8 миллионов рублей. Зеленоградцам она знакома по прошлогоднему благоустройству Аллеи вязов в 9-м микрорайоне, а в этом году компания работала в 1-м микрорайоне (асфальтирование у корпусов 158, 166) и в 20-м микрорайоне (благоустройство у корпусов 2043—2044).