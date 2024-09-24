«29 сентября будет плюс 13 днем, плюс 10 ночью. Надо будет давать команду на включение, чтобы дети в понедельник пришли в уже протопленные детские сады и школы», — сказал вице-губернатор Хромушин.

По нормативу отопление должны включать, когда среднесуточная температура пять дней подряд держится ниже +8 градусов. Но в Подмосковье, по словам Хромушина, давно на норматив не обращают внимания. «Мы не можем в социальных объектах ждать такой температуры». В прошлом году отопление в социальных объектах области начали включать с 27 сентября.

В Москве о досрочном включении отопления в социальных объектах пока не объявляли, но практика такая есть. Погода в сентябре может быстро меняться — сегодня ещё тепло, а завтра резко похолодает, объяснял раньше мэр Собянин досрочное включение отопления. Так было и в прошлом году, когда отопление в Москве включили, не дожидаясь спрогнозированного похолодания.