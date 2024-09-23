Освещение заработало и на северном берегу Школьного озера, по всей территории зоны отдыха, и на южном берегу вдоль набережной.

«В свете последних событий, не мешало бы систему видеонаблюдения повесить», — отмечают местные жители в чате районе, имея в виду несколько краж электрического кабеля линии освещения в лесопарке 3 и 11-го микрорайонов.

Камеры наблюдения в лесопарках ставить пока не планируют. А есть ли камеры на Школьном озере, пока неизвестно — ждем ответа из управы. Ведь кроме кабелей, вокруг озера поставили много ценного оборудования — хотелось бы защитить его от вандалов.