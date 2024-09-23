Вид на красивый пруд после благоустройства сменился видом на уродливое ограждение 23.09.2024 ZELENOGRAD.RU

«Раньше, сидя на скамейке у пруда Быково болото, можно было наслаждаться видом, но теперь не получится», сетуют жители в чате района. И это ещё редкий цензурный комментарий.

Некоторые оптимистично предполагают, что лавочки, стоящие сейчас на земле, ниже уровня нового настила ещё как-то поднимут (это сомнительно) и с них хотя бы будет удобно вставать — сейчас даже здоровому человеку сделать это может быть непросто. Но вид уже не исправишь.

Некоторые считают, что деревянный настил не переживёт зиму или его будут плохо убирать. Другие возмущены, что теперь не будет горки на спуске к пруду, по которой дети катались много лет.

Непонятно, закончены ли работы вокруг пруда (их обещали закончить 1 сентября). Префект Смирнов на днях заявил, что «закрыл весенне-летний сезон благоустройства». Имеет ли он в виду, что будут какие-то доделки осенью или в следующем году, неизвестно.

В любом случае, тот результат, который можно увидеть вокруг пруда, демонстрирует не только ставший уже привычным непрофессионализм в проектировании, выполнении и приемке работ, но и деградацию — раньше в Зеленограде такого не позволяли.

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Метки:
микрорайон 1, благоустройство, пруд быково болото
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