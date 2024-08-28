Такой срок завершения по графику, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре, хотя на самих объектах, кажется, ещё много чего не готово.

Работы на Школьном озере в 10-м микрорайоне на сегодня выполнены на 94%, тогда как полторы недели назад готовность была всего 60%. За счет чего произошло такое резкое ускорение, неизвестно. В зеленоградской администрации говорят, что осталось только сделать волейбольные площадки, резиновое и травяное покрытие на площадках, отремонтировать мост, устроить проезд и основание под беседки, а также выполнить «некоторые другие работы».

Почти такой же бешеный темп взят последнее время по пруду Быково болото в 1-м микрорайоне. Сейчас готовность 87% и осталось только уложить новое покрытие площадок, газон, асфальт перед подъездами корпусов 160 и 162, а также устроить дорожно-тропиночную сеть. На всё про всё — шесть дней.

Возможно, в префектуре немного лукавят и к 1 сентября доделают только часть работ, которая «входит в границы комплексного благоустройства». Например, скейт-парк на пруду Быково болото, которой безуспешно пытались построить с весны, в неё не входит.

Но если даже действительно всё-всё-всё доделают, то останутся вопросы к качеству таких авральных работ. Публично просим ГБУ «Жилищник ЗелАО» и префектуру пригласить корреспондента «Зеленоград.ру» в комиссию по приёмке этих объектов. Если нет, придётся смотреть потом самим.