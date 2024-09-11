Сначала беспилотный трамвай тестировали без пассажиров, в августе мэрия утрясла с федеральным правительством «экспериментальный правовой режим», который позволил с сентября запустить второй этап тестирования — беспилотный трамвай теперь может ездить с пассажирами, но для подстраховки в кабине будет находиться водитель. А полностью беспилотный трамвай с пассажирами планируют запустить до конца 2025 года.

Общественный транспорт без водителя — не прихоть, а необходимость. В условиях дефицита кадров во многих отраслях, стратегия на развитие беспилотного транспорта кажется верной. Недавно РЖД заявила о запуске частично беспилотной «Ласточке» на МЦК, над беспилотным поездом работают и в метро.

Сколько водителей не хватает на зеленоградских автобусах, мы пока не выяснили, но вакансии на зеленоградской площадке Северо-западного филиала Мосгортранса есть. Водителям регулярных пассажирских маршрутов обещают от 110 тысяч рублей на руки, дополнительные выплаты по итогам работы, разовые выплаты 30 тысяч первые три месяца работы, обучение на категорию «D» с выплатой стипендии в 73 тысячи, соцпакет со льготной пенсией и целевым обучением детей в московских вузах.