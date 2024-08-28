Частично беспилотную «Ласточку» запустили в Москве 28.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Специально оборудованный поезд курсирует по МЦК. Автоматика полностью берет на себя ведение поезда, с помощью нейронных сетей самостоятельно оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия, сообщили в РЖД.

При этом машинист по-прежнему находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время остановки. В любой момент он сможет взять управление в свои руки. Таким образом, обеспечивается двойной контроль безопасности. При работе над созданием беспилотного поезда учли возможные нюансы, проработали десятки сценариев нештатных ситуаций. Сейчас автопилот и система умного зрения реагируют на них раньше, чем машинист — там, где человек принимает решение за 1,2 секунды, искусственный интеллект за 0,3.

Полностью беспилотной поездом собираются запустить в 2026 году — пока не готова инфраструктура. «Должен быть обязательно устойчивый сигнал для управления и многие другие элементы, которые еще дополнительно нужно будет внедрить в систему», — пояснили в РЖД.

Внедрение беспилотных поездов позволит уменьшить интервалы между поездами с четырех до трёх минут и перевозить больше пассажиров.

Над беспилотным поездом работают и в московском метро: «Прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления», говорил мэр Собянин в прошлом году.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
поезд "ласточка", мцк
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На остановках возле станции Крюково заработали табло с временем прихода автобусов. Ждать пришлось чуть больше года Новости
Ещё четыре зеленоградские компании попали в санкционный список США — возможно, за разработки для космической отрасли Новости
Новый навес «сухие ноги» над автобусными остановками в Крюково не прошёл проверку дождем Жизнь
Частично беспилотную «Ласточку» запустили в Москве Новости
Рабочий топором отрубил корни деревьев, чтобы переложить бордюры. Местная жительница вызвала полицию — рабочие сбежали, собрав за собой обрубки Новости
Готовьтесь к 1 сентября вместе с «Цветы & Со» Реклама
Благоустройство на Школьном озере и Быковом болоте обещают закончить уже 1 сентября. Верится с трудом Новости
Популярное футбольное поле в 3-м микрорайоне капитально отремонтируют Новости
Четыре зеленоградские школы вошли в список 500 лучших школ страны Новости
Желаете ребенку успешной карьеры? Не упустите шанс — дни открытых дверей в IT-школе «Алгоритмика Зеленоград» Реклама
Выставка предметов русского быта открылась в зеленоградской библиотеке Новости
Школы официально объявили о свободном доступе на свои территории, когда нет занятий Новости
Новый скейт-парк в 1-м микрорайоне пришлось разломать из-за нарушений со стороны подрядчика, за работой которого плохо следили Новости
Парковки на сто велосипедов и велобокс с электрозарядной станцией поставят у станции Крюково до конца сентября Новости
Испорченную лыжероллерную трассу могут перенести, чтобы она не пересекалась с коммуникациями строящегося микрорайона Новости
Школа танцев DDC открывает танцевальный сезон 24/25 — взрослых и детей от 3 лет приглашают на пробное занятие Реклама
Для отопления вокзала в Крюково не смогли купить обогреватели Новости
Роспотребнадзор отказался брать пробы воды из Школьного озера, в котором по неизвестной причине массово гибли утки Новости
Светлана Николаевна Шилина — репетитор по английскому языку Реклама
Велосипедистам в Зеленограде фактически запретили ездить по тротуарам вдоль дорог Новости
Художники-волонтеры украсили стены зеленоградского роддома Новости
В команде доктора Наседкина новый врач — представляем врача-эндоскописта Константина Бондарева Реклама
Детский сад в корпусе 330А на Яблоневой аллее закрыли на ремонт. Родители беспокоятся, что это навсегда Новости
Десятки парковок для самокатов в Зеленограде прилегли отдохнуть Новости
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-15 лет Реклама
Зеленоградский депутат от «Единой России» собрал на избирательную кампанию почти в 20 раз больше денег, чем остальные кандидаты вместе взятые Новости
Разваливающиеся парапеты на Яблоневой аллее отремонтируют Новости
Кальянная-бар «Парковка» — вакансии Реклама
В «Перекрестке» в 14-м микрорайоне починили все холодильники, которые сломались ещё в середине лета Новости
Пешехода сбили на дороге между 1 и 2 микрорайоном. Рядом подземный переход, но он шёл сверху Новости
Cпектакль — детективная комедия — «Сниму квартиру». 29 августа в Культурном центре «Зеленоград». И розыгрыш билетов на следующий спекталь Реклама
Сорван срок благоустройства Школьного озера — всё должны были закончить вчера Новости
Магазин «Перекресток», закрытый из-за нашествия мышей, снова работает Новости
Готовимся к школе вместе с магазином «Клякса» в 4-м микрорайоне. Большой и яркий выбор качественных канцелярских товаров — и не только, доступные цены Реклама
Мусор из прошлого века собирает в лесу жительница Голубого Истории
Одну полосу закрыли до конца сентября на Новосходненском шоссе Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру