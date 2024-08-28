Специально оборудованный поезд курсирует по МЦК. Автоматика полностью берет на себя ведение поезда, с помощью нейронных сетей самостоятельно оценивает ситуацию, принимает решения и выполняет необходимые действия, сообщили в РЖД.
При этом машинист по-прежнему находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время остановки. В любой момент он сможет взять управление в свои руки. Таким образом, обеспечивается двойной контроль безопасности. При работе над созданием беспилотного поезда учли возможные нюансы, проработали десятки сценариев нештатных ситуаций. Сейчас автопилот и система умного зрения реагируют на них раньше, чем машинист — там, где человек принимает решение за 1,2 секунды, искусственный интеллект за 0,3.
Полностью беспилотной поездом собираются запустить в 2026 году — пока не готова инфраструктура. «Должен быть обязательно устойчивый сигнал для управления и многие другие элементы, которые еще дополнительно нужно будет внедрить в систему», — пояснили в РЖД.
Внедрение беспилотных поездов позволит уменьшить интервалы между поездами с четырех до трёх минут и перевозить больше пассажиров.
Над беспилотным поездом работают и в московском метро: «Прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления», говорил мэр Собянин в прошлом году.