Теперь при наличии задолженности, в едином платежном документе (ЕПД) будет отображаться два QR-кода: один для оплаты за текущий месяц, второй — для оплаты задолженности за период до года.

Если задолженность образовалась за период больше года, то «розовые» долговые ЕПД будут доставлять по адресу, как и раньше.

Это сделано «в целях оптимизации печати», сообщили префектурам в департаменте экономической политики. Действительно, на этом можно неплохо сэкономить — только в Зеленограде должников, которым с сентября прекратят рассылать долговые ЕПД, около четырёх тысяч, а по Москве, вероятно, сотни тысяч.

Всего же мэрия за 2024 год потратит на печать бумажных квитанций 390 миллионов рублей, причем теперь доставка до почтовых ящиков в эту работу не включена — ЕПД разносят дворники.

Кажется логичным следующий шаг — возможность отказаться от бумажной квитанции, как это давно уже сделано Мосэнергосбытом при оплате электричества. Или вообще — доставлять бумажный ЕПД только специальному заявлению, как это сделали с бумажными бюллетенями для голосования в ходе последних выборов

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